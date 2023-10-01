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Події

Літнє подружжя з Дніпропетровщини на смерть забили битою за те, що вважали Крим українським

19:42 1 жовтня 2023
бита

У Ялті 60-річний чоловік битою забив до смерті подружжя з Дніпропетровської області. Причиною стало те, що пара постійно висловлювалася про те, що Крим належить Україні.

Вбивство сталося в п'ятницю, 29 вересня, повідомляє російський Telegram-канал Вaza.

Чоловік прийшов до будинку подружжя — 66-річного Володимира і 58-річної Вікторії — на Гірській вулиці рано вранці та забив людей битою.

Тіла підозрюваний сховав на цокольному поверсі. Він також обшукав будинок своїх жертв та порвав документи подружньої пари.

Убитих виявили тільки через добу. Друг сім'ї занепокоївся, що Володимир і Вікторія не виходять на зв'язок, і викликав у будинок літньої пари поліцію. Вони й виявили тіла. Спочатку під підозру потрапив найманий працівник, на ім'я Руслан, який раніше працював у подружжя.

Через деякий час з'ясувалося, що українців убив 60-річний місцевий житель, на ім'я Шавкат. Після розправи над чоловіком і дружиною він виїхав із Ялти в село Веселе під Судаком і вирішив там перечекати деякий час. Його затримали поліцейські. На допиті підозрюваний розповів, що вбив людей за проукраїнські погляди.

На чоловіка вже завели кримінальну справу за фактом подвійного вбивства.

Як повідомляли «ФАКТИ», «вагнерівець», який повернувся з війни в Україні, скоїв масове вбивство у російській Карелії. Вбивства були скоєні у двох приватних будинках, розташованих за двісті метрів один від одного. У першому будинку було вбито батька та сина, у другому — трьох чоловіків і жінку. Обидва будинки намагалися спалити, щоб приховати сліди злочинів.

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