Ремонт танків «Леопард»: Берлін і Варшава не можуть дійти згоди

Для того щоб танки, доставлені до Києва, були готові до бою, вже наприкінці травня в Польщі мав бути відкритий ремонтний центр. Але до цього часу Німеччина й Польща, де вже таємна майстерня латає українську зброю, не змогли дійти згоди — і справа не лише в грошах.

21 квітня, коли міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вийшов перед камерами на американській авіабазі в Рамштайні, у нього на папірцях для виступів були записані хороші новини. Вже наприкінці травня міністр оборони майже з гордістю оголосив, що в Польщі відкриється ремонтний центр для бойових танків «Леопард», доставлених в Україну. Незадовго до цього Пісторіус підписав відповідну декларацію про наміри зі своїм польським колегою Маріушем Блащаком.

У Рамштайні Пісторіус підкреслив, наскільки важливим для України є спільний німецько-польський проєкт. Наприклад, за його словами, танкова майстерня гарантуватиме, що поставлені системи озброєння, які повертаються з фронту пошкодженими або зношеними в боях, «можуть бути швидко відремонтовані та у разі необхідності капітально відремонтовані». Пісторіус навіть зміг назвати приблизну вартість так званого ремонтного хабу — близько 150 мільйонів євро, йдеться у статті.

Проте через два місяці після зустрічі в Рамштайні оптимізм згас, і не лише у міністра. За словами інсайдерів з оборонної промисловості, німецько-польський танковий проєкт поки що не досягнув жодного прогресу. Замість цього Берлін і Варшава ведуть суперечки щодо деталей структури спільного підприємства. Перший проєкт контракту був доступний кілька днів тому. Однак до кінця минулого тижня документ так і не був підписаний через різні спірні моменти. На перший погляд, ідея створення спільного хабу звучала напрочуд просто. По-перше, два німецькі виробники танків Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann (KMW) мали створити спільне підприємство. Разом з польською державною бронетанковою компанією PGZ планувалося створити спільну танкову майстерню на польських підприємствах в Глівіце і Познані. Витрати на ремонт «Леопардів» взяв би на себе німецький уряд.

Однак у промислових колах кажуть, що проєкт поки що гальмується Польщею. Польська компанія PGZ, наприклад, представила дуже своєрідні ідеї щодо вартості робіт з ремонту танків. Наприклад, за так звану «первинну діагностику» танків PGZ хотіла взяти понад 100 000 євро. У Німеччині за таку діагностику зазвичай беруть лише близько 12 000 євро. Крім того, PGZ не хоче давати жодних гарантій на ремонт, пише видання.

З України до Польщі вже прибуло кілька танків «Леопард», які потребують ремонту. Тому зволікати з запуском ремонтного центру, йдеться у публікації, не можна.

У понеділок Пісторіус разом зі своїм польським колегою Блащаком хоче відвідати німецьку позицію протиповітряної оборони Patriot у Польщі. Перед зустріччю обидва міністри зустрінуться для годинної розмови.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що поставлена Заходом зброя не витримує страшного темпу війни й виходить з ладу.

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