Україна отримує танки Leopard 1: названа секретна країна, яка могла придбати їх для ЗСУ

Перші танки Leopard 1 вже відправлені з Бельгії в Україну. Про це повідомляють джерела Business AM. Танки перебували в місті Турне на складі компанії OIP Land Systems, яка їх відремонтувала та продала.



Танки були повністю виведені з експлуатації кілька років тому. Під тиском необхідності додаткової економії армійське керівництво вирішило зняти з озброєння всі важкі гусеничні машини й замінити їх легшими броньованими машинами на шинах. «Леопарди» також стали жертвою цього рішення: відтоді пір 50 машин стояли на складі OIP в Турне.

Однак танки так і не потрапили до переліку техніки, яку Бельгія постачає Україні: за словами міністра оборони Людивін Дедондер, вони занадто дорогі, щоб їх можна було поставити на озброєння. Так, на початку цього року вона заявила: «Була проведена робота з їх ремонту, але зараз компанія просить до 500 000 євро за машину. Я розумію, що робота не безплатна, але маржа надмірна». Втім, експерти кажуть, що пів мільйона євро — це лише ринкова вартість цих танків, які мають великий попит в останні місяці, особливо для передачі Україні. Треба зазначити, що Бельгія свого часу продала танки компанії лише по 15 000 євро за штуку, тобто приблизно за ціною металолому. В армії було замало ангарів для розміщення виведеної з експлуатації техніки, тому вона продала їх за демпінговими цінами.

Проте сьогодні інша країна все одно вирішила купити Leopard 1s. Після ретельної модернізації перші екземпляри вже вирушають до України через Німеччину та Італію. Дорогою, щоправда, вони ще будуть оснащені новими системами озброєння. За даними джерел Handelsblatt, це зробив німецький оборонний концерн Rheinmetall. Техніку переобладнують на підприємствах концерну в Дюссельдорфі й потім відправляють в Україну.

OIP — одна з небагатьох компаній, що має великий парк бронетехніки. Однак уряд не виявляє особливого інтересу до її викупу, називаючи головною причиною високі ціни.

Втім, для інших країн ці ціни, схоже, є меншою проблемою. Минулого року, наприклад, Великобританія придбала у компанії 20 броньованих гаубиць М109, щоб передати їх Україні. Великобританія також придбала у компанії близько 50 бронетранспортерів M113. Водночас велика кількість техніки залишається в резерві, в тому числі зенітні танки Gepard, на які Україна дуже розраховує. Вони особливо потрібні в Україні. Близько 40 «Гепардів» залишаються в ангарах OIP, але, за словами джерела в оборонному відомстві, вони надто старі, щоб їх можна було привести в бойову готовність.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Берлін і Варшава не можуть дійти згоди щодо ремонту танків «Леопард».

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