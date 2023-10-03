Суттєво ускладнить життя водіям: в Раді планують нововведення для українців за кермом

Якщо в Європейському Союзі пропонують водіям старшим за 65 років повторно перездавати на водійські права, то в Україні народні депутати вирішили скоротить термін дії всіх без винятку посвідчень водія.

Вже зараз підготовлений до ухвалення законопроект, який суттєво ускладнить життя водіям, пише «Твоя машина».

За твердженнями парламентаріїв, нововведення має наміром покращити безпеку на дорозі, подолати корупцію та привести місцеве законодавство відповідно до норм Євросоюзу.

Пропонується, що видані в минулому на 30 років документи будуть недійсними, якщо протягом 10−15 років їх не переоформити. Для цього водії будуть змушені пройти наново перевірку фізичного та психологічного стану.

Якщо автомобіліст збирав багато штрафів, то його можуть змусити для оновлення посвідчення повторно скласти іспит з теорії та практики водіння.

Водіям, які працюють у транспортних компаніях, посвідчення водія доведеться оновлювати ще частіше — кожні п’ять років.

Ініціатива вже викликала скандал серед українських водіїв. На їхню думку, вона лише посилить бюрократію та помножить корупційні ризики.

Раніше ми повідомляли, кому з водіїв краще заздалегідь замінити техпаспорт, щоб не наражати себе на великі штрафи.

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