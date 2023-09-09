Чекає штраф у 850 грн: кому з водіїв краще заздалегідь замінити техпаспорт

За деякі порушення законодавства водії мусять сплачувати величезні штрафи, наприклад, за водіння без посвідчення, якщо це скоєно вдруге протягом одного року, сума може сягати майже 41 тисячу гривень. Є й інші, менш «коштовні» порушення, про які варто знати автовласникам.

Так, штраф на власника автівки можуть накласти за, зокрема, перефарбований кузов, якщо це не було офіційно оформлене — такі дані мають вноситися до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, пише uamotors.com.ua.

Отже, поліція має право притягти власника транспортного засобу до адміністративної відповідальності за ч. 6 ст. 121 КУпАП, якщо колір кузова авто відрізняється від того, що зазначено в документах. За подібне порушення передбачено штраф у розмірі 850 гривень.

Внести правки в документи можна у сервісному центрі МВС, для цього знадобиться паспорт, ІПН, техпаспорт на авто та, за необхідності, довіреність.

Юристи звертають увагу на те, що у МВС не визначають відтінок при внесенні до документа відомостей про колір кузова. Тобто, якщо ви перефарбували транспорт у світліші або темніші тони, то міняти документи не потрібно. Якщо кольори два, то основним вважатиметься той, який займає понад 50% видимої частини кузова.

Раніше знавці авторинку склали рейтинг з 20 автівок, які найчастіше купували в Україні у серпні цього року. Чільна трійка — Mazda 2, .Volkswagen Polo та Seat Altea.

Фото Pixabay

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