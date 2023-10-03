«Якщо ви так думаєте, значить у вас проблеми»: Ібрагімович категорично відповів на питання щодо порівняння сексу з голами

Легендарний футболіст Златан Ібрагімович, який наприкінці минулого сезону завершив ігрову кар'єру та сьогодні святкує 42-й день народження, побував у гостях у британського журналіста Пірса Моргана, який набув неймовірної популярності після викриваючого інтерв'ю з Криштіану Роналду.

Повна версія запису програми «Пірс Морган без цензури» ще не вийшла в ефір, але окремі запитання та відповіді вже з'явилися у мережі. Зокрема, журналіст запитав Златана: «Коли ти забиваєш гол, це краще, ніж секс?», на що Ібрагімович відповів досить категорично: «Звичайно, краще займатися сексом. А у тих, хто думає інакше, напевно, є проблеми в ліжку».

Цікаво, що інша легенда футболу, англієць Гарі Лінекер, дотримується іншої думки. «Думаю, ми всі повинні погодитися з тим, що забити гол набагато краще, — зазначав ексфорвард збірної Англії в одному з інтерв'ю. — Якщо так подивитися, то кожен може займатися сексом, але не кожен може забити важливий гол у великій грі».

Зазначимо, що за свою 24-річну кар'єру Ібрагімович виступав у чемпіонатах семи країн за вісім різних клубів, але жоден із 573 голів, забитих бомбардиром, не перевершив насолоду, яку він отримує від сексу. Напевно, кохана Златана, модель Хелена Сегер, з якою футболіст разом уже понад 20 років та виховує двох синів, залишилася задоволеною відповіддю свого благовірного…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що вагітна кохана Неймара дозволила зірковому футболісту «обмежений» секс на стороні.

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