Ніяких повій та поцілунків у губи: кохана Неймара дозволила футболісту «обмежений» секс на стороні

Чарівна бразильська модель і блогер Бруна Б'янкарді, яка чекає на дитину від легенди футболу Неймара, дозволила коханому займатися сексом з іншими жінками, але встановила при цьому кілька правил, стверджує Sport Bible.

За інформацією видання, між футболістом «ПСЖ» та красунею є угода, що бразилець може займатися сексом на стороніі лише у презервативі та не повинен цілувати коханок у губи. Крім того, існує табу на стосунки форварда збірної Бразилії з «дівчатами на виклик».

Повідомляється, що друзі намагалися змусити зірку соціальних мереж (у Бруни 5 мільйонів підписнків у Instagram та понад 360 тисяч у TikTok) розлучитися зі своїм бойфрендом-футболістом, але вона їх не послухала.

Бруна чекає на дитину від Неймара

Зазначимо, що Неймар і Бруна познайомилися у 2020 році на вечірці футболіста, організованій у розпал пандемії коронавірусу. На святі були присутні майже 500 гостей. Модель і футболіст настільки сподобалися одне одному, що обмінялися номерами та почали переписуватись у соцмережах. А невдовзі почали зустрічатись. Влітку минулого року з'явилися чутки, що пара розлучилася Але з часом вони знову разом.

Б'янкарді зробила собі ім'я в індустрії моди та працювала моделлю для декількох дизайнерських лейблів, включаючи Louis Vuitton, Off-White та Balmain.

Нагадаємо, що Неймар має 11-річного сина Давида Лукку, який живе в Бразилії з матір'ю (хлопчик народився, коли футболістові було 19 років, а його подрузі Кароліні Дантос — 17).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірковий Неймар програв за дві години мільйон євро і «гірко» розплакався на камеру.

Фото Instagram

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