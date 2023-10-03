Загарбники завдали ударів по Антонівці на Херсонщині: загинув чоловік, ще кілька людей травмовані

Війська росії завдали нового авіаудару по Херсонської області. Унаслідок атаки в селищі Антонівка загинув 69-річний чоловік, ще декілька людей отримали травми.

Про обстріл повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Окупаційні війська завдали авіаудару по Антонівці. За попередньою інформацією, постраждали троє місцевих жителів», — написав він у своєму Telegram-каналі.

Також голова ОВА додав, що під завалами пошкоджених будівель можуть бути люди, інформація уточнювалась.

Згодом Прокудін повідомив, що внаслідок обстрілу загинув 69-річний чоловік, який на момент ворожого удару був у гаражі. Також було відомо про чотирьох поранених: трьох жінок, 48, 28 та 65 років, а також 63-річного чоловіка. Потерпілим надали на місці медичну допомогу.

Станом на 16:09 голова ОВА повідомив про ще трьох поранених.

«Двом жінкам, 71 та 77 років, й 49-річному чоловікові медичну допомогу надали на місці, від госпіталізації вони відмовилися», — інформував Прокудін.

Своєю чергою в Херсонській обласній прокуратурі розповіли, що 3 жовтня російські військові декілька разів обстріляли селище в передмісті Херсона. Ворог бив з артилерії та завдав авіаудар керованими авіабомбами, поцілив у приватний будинок.

Раніше керівництво Херсонщини попереджало про загрозу ракетних ударів та пусків керованих авіабомб, оскільки в повітряному просторі Херсонщини фіксувалася активність ворожої авіації.

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