Викрадача 9-річної дівчинки у США знайшли за запискою з вимогою викупу

Протягом майже трьох діб однією з головних новин у США було зникнення 9-річної дівчинки у штаті Нью-Йорк. Шарлотта Сена вирушила з друзями на велосипедну прогулянку у суботу, 30 вересня, та зникла. Як з'ясувалося пізніше, дитину викрали. Батьки Шарлотти отримали записку з вимогою про викуп.

Ця детективна історія, на щастя, закінчилася щасливо — дівчинку знайшли живою та неушкодженою. Звісно, вона налякана, їй знадобиться допомога дитячого психолога, проте найстрашніше вже позаду.

Минулого вікенду родина Шарлотти разом із компанією друзів відпочивала на озері в Національному парку Moreau Lake State Park. Він розташований за 70 кілометрів від столиці штату Нью-Йорк Олбані. Це місце дуже популярне у любителів кемпінгу.

Увечері 30 вересня Шарлотта та кілька її однолітків вирушили покататися велосипедами навколо кемпінгу. Коли стемніло, всі діти повернулися до своїх наметів, а Шарлотта захотіла зробити ще одне коло. Після цього вона безвісти зникла.

Батьки сполошилися за 15 хвилин після появи інших дітей. Дорослі були зайняті приготуванням вечері. Спочатку шукати Шарлотту намагалися самотужки. Але за пів години зателефонували до служби 911.

Почалася масштабна пошукова операція. У ній брали участь 400 співробітників пошуково-рятувальних служб, агентів ФБР, пожежників та співробітників приватних пошукових компаній.

Одній з груп вдалося знайти велосипед Шарлотти. Його було кинуто на території парку. Однак жодних слідів, які могли б вказати на те, що сталося з дівчинкою, не було.

Агенти ФБР дотримувалися стандартного сценарію. Вони опитали всіх, хто був у кемпінгу, перевірили мобільні телефони, щоб точно по секундах визначити події суботнього вечора.

Але це також не допомогло. Вважається, що у випадках зникнення дітей перші 48 годин є ключовими для їхнього порятунку. І цей короткий термін наближався до кінця.

Аж раптом ФБР та поліція отримали ключ до розгадки. У поштову скриньку на домашню адресу сім'ї Сена хтось кинув записку з вимогою викупу.

Цей доказ негайно піддали ретельній експертизі. І це дало результат — на записці виявили відбитки пальців, які збіглися з відбитками у поліцейській базі даних. Вони належали Крейґу Нельсону Россу. Його затримували 1999 року за керування автомобілем у нетверезому стані.

До 47-річного Росса негайно вирушила оперативна група. Підозрюваного знайшли у будинку його матері. Він намагався чинити опір, але його заарештували.

Шарлотту поліцейські знайшли у шафі. Росс замкнув дитину там.

Коли дівчинка вже була в безпеці з батьками, губернаторка штату Нью-Йорк Кеті Гокул дала спеціальну пресконференцію. Вона висловила своє захоплення хоробрістю та стійкістю Шарлотти.

Щодо дій викрадача, то поки ФБР і поліція не знають, діяв він спонтанно чи заздалегідь планував цей злочин. На перший погляд, Росс та сім'я Сена ніяк не пов'язані. Незрозуміло, чому він вибрав саме Шарлотту.

Зрозуміло одне: записку з вимогою викупу Росс кинув у поштову скриньку особисто. І діяв він надто необережно.

«Він просто під'їхав до поштової скриньки, припускаючи, що нікого немає вдома. Батьки Шарлотти тим часом все ще займалися пошуками в кемпінгу, а поліцейські, які спостерігали за будинком, поїхали на інший виклик у тому самому районі», — пояснила губернаторка.

На користь версії про заплановане викрадення дитини говорить той факт, що автомобіль, на якому їздив Росс, зареєстрований за адресою в тому ж районі, де мешкає сім'я Сена. Однак це також може бути збігом.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що колишня дружина чемпіона світу з футболу надовго сяде у в'язницю за викрадення людини та вимагання.

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