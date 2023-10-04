«Ні сорому, ні совісті»: ноги Волочкової розлютили росіян (фото)

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова, яка підтримує окупантів, потрапила до скандалу після публікації фотографії на тлі радянського винищувача. Вона продемонструвала розтяжку, закинувши ногу на військову техніку 1942 року та залишила під кадром підпис: «Ні дня без двіжухи».

Росіяни розлютилися на путіністку і обливають її брудом у коментарях під її фото в Instagram. На їхню думку, вона не має ні сорому, ні совісті. Коментатори пишуть, що їм соромно за поведінку балерини, радять їй не ганьбитися та видалити знімок.

За даними російського пропагандистського ресурсу SHOT, на балерину вже заявили до поліції її фоловери. Їй загрожує до 3 років позбавлення волі.

Водночас російська балерина Анастасія Волочкова заявила NEWS.ru, що є патріотом своєї країни, а фотографію зі шпагатом на монументі вона зробила «без задньої думки». За її словами, вона щодня довго і наполегливо працює, щоб радувати шанувальників, і додала, що закидатиме ногу куди захоче. Вона зізналася, що коментарі користувачів через шпагат її обурили, оскільки вона завжди підтримувала росію та її населення.

Як писали «ФАКТИ», раніше відомий російський музикант Андрій Макаревич різко поставив на місце російського журналіста.

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