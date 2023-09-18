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«Хто напав, той не правий. І досить п*здіти на цю тему»: Андрій Макаревич різко поставив на місце російського журналіста

16:50 18 вересня 2023
Андрій Макаревич

Відомий музикант, лідер гурту «Машина часу» Андрій Макаревич, який від початку повномасштабного вторгнення підтримує Україну та засуджує війну, різко поставив на місце російського журналіста. В інтерв"ю з Георгієм Лобушкіним, який війну називає «тєкущіми собитіями», артист не зміг стримати свого роздратування, коли той припустив, що винна у всьому Америка, а від «всієї цієї метушні» страждають прості росіяни. Він навів приклад — санкції, через які в росії тепер недоступні імпортні ліки.

«Друже мій, що ти від мене хочеш почути? Ні, це не Дума: це одна сторона віроломно напала на іншу і через це отримала по голові. Ось і все. Тільки отримали жителі, які робили вигляд, ніби все добре. „У нас розумний цар, він вирішує“. Ось він довирішувався. А тепер вони сидять без ліків і кажуть: „Як же так?“. А ось так. Зрозуміло пояснюю, ні?», — сказав Макаревич.

Він підкреслив, що росіяни отримують те, на що заслужили. Адже саме вони у більшості підтримують путіна і його агресивну політику.

«У нього ж величезний рейтинг. Його ж дуже люблять росіяни. Ну віддувайтеся», — зазначив музикант і додав, що «через примху одного дяденьки, зламалося життя у пари мільйонів людей», а ще пару сотень були вбиті через його імперські амбіції.

«Ось хто напав, той не правий. І досить п*здіти на цю тему. Це очевидно», — резюмував Макаревич.

Він також висловив упевненість, що Україна зможе повернути свої території. Це головна умова для закінчення війни. І це буде справедливо.

«Це умова, а не крок на зустріч до примирення. У тебе відібрали пів квартири, а потім прийшли й сказали: „Нумо дружити, бо гірше буде“. Це крок на зустріч до примирення? А ти скажеш: „Ні, почекай, ти мені поверни, будь ласка, що ти забрав, а там подивимося будем ми з тобою дружити, чи краще від тебе триматися подалі“. Хіба не так?», — сказав Макаревич.

Нагадаємо, Андрій Макаревич ще з 2014 року виступає проти агресивної імперської політики путіна. За критику влади його визнали в рф іноагентом. Зараз музикант разом з дружиною та маленьким сином мешкає в Ізраїлі.

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