«Хто напав, той не правий. І досить п*здіти на цю тему»: Андрій Макаревич різко поставив на місце російського журналіста

Відомий музикант, лідер гурту «Машина часу» Андрій Макаревич, який від початку повномасштабного вторгнення підтримує Україну та засуджує війну, різко поставив на місце російського журналіста. В інтерв"ю з Георгієм Лобушкіним, який війну називає «тєкущіми собитіями», артист не зміг стримати свого роздратування, коли той припустив, що винна у всьому Америка, а від «всієї цієї метушні» страждають прості росіяни. Він навів приклад — санкції, через які в росії тепер недоступні імпортні ліки.

«Друже мій, що ти від мене хочеш почути? Ні, це не Дума: це одна сторона віроломно напала на іншу і через це отримала по голові. Ось і все. Тільки отримали жителі, які робили вигляд, ніби все добре. „У нас розумний цар, він вирішує“. Ось він довирішувався. А тепер вони сидять без ліків і кажуть: „Як же так?“. А ось так. Зрозуміло пояснюю, ні?», — сказав Макаревич.

Він підкреслив, що росіяни отримують те, на що заслужили. Адже саме вони у більшості підтримують путіна і його агресивну політику.

«У нього ж величезний рейтинг. Його ж дуже люблять росіяни. Ну віддувайтеся», — зазначив музикант і додав, що «через примху одного дяденьки, зламалося життя у пари мільйонів людей», а ще пару сотень були вбиті через його імперські амбіції.

«Ось хто напав, той не правий. І досить п*здіти на цю тему. Це очевидно», — резюмував Макаревич.

Він також висловив упевненість, що Україна зможе повернути свої території. Це головна умова для закінчення війни. І це буде справедливо.

«Це умова, а не крок на зустріч до примирення. У тебе відібрали пів квартири, а потім прийшли й сказали: „Нумо дружити, бо гірше буде“. Це крок на зустріч до примирення? А ти скажеш: „Ні, почекай, ти мені поверни, будь ласка, що ти забрав, а там подивимося будем ми з тобою дружити, чи краще від тебе триматися подалі“. Хіба не так?», — сказав Макаревич.

Нагадаємо, Андрій Макаревич ще з 2014 року виступає проти агресивної імперської політики путіна. За критику влади його визнали в рф іноагентом. Зараз музикант разом з дружиною та маленьким сином мешкає в Ізраїлі.

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