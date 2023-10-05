За добу ворог втратив майже 600 вояків, 31 артилерійську систему і 12 танків, — Генштаб ЗСУ

Початок нової, 589-ї доби широкомасштабної збройної агресії рф проти України ознаменувався черговою атакою ворожих БПЛА по центральних і південних регіонах України, наші оборонці збили 24 «шахеди». Тим часом на передовій протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень, підрахували у Генеральному штабі ЗСУ.

Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

Зокрема, авіаційних ударів зазнали населені пункти Донеччини, Луганщини, Харківщини та Херсонщини, а понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей перебували під артилерійським вогнем загарбників.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі північніше Зибиного Харківської області, на Лиманському — 7 атак в районах східніше Макіївки Луганської області та північно-західніше Діброви Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог намагався відновити втрачене положення в районах населених пунктів Григорівка, Кліщіївка та Андріївка, але його зусилля були марними. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмуту Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках Силами оборони відбито понад 15 невдалих атак в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області, а на Шахтарському — атаки ворога в районах населених пунктів Золота Нива та Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах Новодарівки, Вербового та Роботиного Запорізької області і продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а підрозділами ракетних військ нанесено ураження по пункту управління, 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобах та по складу боєприпасів противника.

Загальні бойові втрати ворога за добу склали:

особового складу — близько 580 осіб;

танків — 12 одиниць;

бойових броньованих машин — 26 одиниць;

артилерійських систем — 31 одиниця;

РСЗВ — 2 одиниці;

автомобільної техніки та автоцистерн — 18 одиниць;

спеціальної техніки — 2 одиниці.

Нагадаємо, що кремлівський диктатор путін вже незабаром може отримати новий запас балістичних ракет — з терористичного Ірану.

Фото Генштабу ЗСУ

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