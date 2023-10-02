путін незабаром може отримати новий запас ракет: стало відомо, яка країна йому допоможе

Іранські безпілотники Shahed вже є важливим елементом агресивної війни росії проти України. Однак незабаром Тегеран може надати своєму союзнику ще більше: балістичні ракети. Досі цьому перешкоджала резолюція ООН. Але термін її дії закінчується — і це відкриває нові можливості для Ірану. Резолюція ООН 2231, ухвалена у 2015 році, фактично забороняла розробку ядерної зброї. Додаткова угода також забороняла режиму експортувати ракети без схвалення Ради Безпеки ООН. Коли термін дії цієї угоди спливе наприкінці жовтня, росія може легально отримати доступ до іранського арсеналу. Інтерес мають становити ракети з дальністю польоту понад 300 кілометрів, які досі перебували під санкціями.

Згідно з умовами угоди, офіційно відомої як Спільний всеосяжний план дій, деякі санкції ООН втрачають чинність 18 жовтня згідно з положенням про закінчення терміну дії. Вже з'явилися перші ознаки того, що росія може вдатися до активних закупівель. Згідно з доповіддю американського Інституту вивчення війни (ISW), міністр оборони росії сергій шойгу нещодавно детально ознайомився з технологіями озброєнь під час візиту до Тегерану. Про це свідчать і відеозаписи візиту. Згідно з відео, військовому міністру путіна показали різні види зброї, включаючи крилату ракету Paveh (дальність дії до 1 650 кілометрів), баражуючу зенітну ракету під індексом 358 (дальність дії наразі невідома), ракету Ababel (дальність до 86 кілометрів) і ракету Fattah (дальністю до 1400 кілометрів), серед іншого військового устаткування. Модель Zolfaghar може пролетіти до 700 кілометрів. Іран, очевидно, шукає постачальників ракетного палива.

Згідно з повідомленням українського видання Defense Express, існує ймовірність того, що Іран вже отримав замовлення і створив запас для рф — і лише чекає слушного моменту, щоб доставити їх. Згідно з квітневими повідомленнями ЗМІ, Іран вже вів таємні переговори про постачання перхлориду амонію з росії та Китаю — важливого елементу ракет на твердому паливі.

«У Пекіні іранський дипломат Саджад Ахадзаде, який служить радником з питань технологій Тегерана в Китаї і в усьому регіоні, очолив переговори про придбання цієї речовини, — писав американський журнал Politico, посилаючись на дипломатів, знайомих з цим питанням, — Достатньо потужностей для поставок до росії, очевидно, є в наявності».

Іран має найбільший і найрізноманітніший ракетний арсенал на Близькому Сході і за останні п'ять-сім років інвестував значні кошти в цю програму. Іран передав ракети своїм маріонеткам по всьому регіону, довівши, що його виробничі потужності можуть задовольнити як внутрішні, так і зовнішні потреби, йдеться в аналізі ISW. Для Ірану експорт був би чудовою можливістю влити гроші в порожню державну казну. Британська розвідка вже повідомляла в липні, що однією з причин поставок іранських безпілотників до росії було те, що їм не вистачало готівки. Економіка Ірану перебуває в стагнації, а інфляція, за офіційними даними, становить 46,1%. Однак, на думку ISW, доходів від продажу зброї росії навряд чи буде достатньо — це не вирішить економічні проблеми.

Для росії це, напевно, не має значення. Майже щодня в Україні виють сирени, бо відбуваються атаки з повітря. Часто це зграї іранських безпілотників, які атакують під покровом ночі. Але Москва також покладається на ракетний терор. Хоча на початку року були спекуляції щодо того, як довго вистачить російських ракетних запасів, повсякденне життя показує, що вони явно далекі від вичерпання. Якщо Іран зможе поповнити свої запаси найближчим часом, це може затягнути війну надовго. Це правда, що Україна може перехоплювати ракети, але лише за допомогою сучасних західних систем, таких як Patriot і SAMP/T. Якщо США не затвердять подальше фінансування України в рамках бюджетної суперечки, країна може опинитися без запасів.

Раніше повідомлялося, що у США, щоб уникнути шатдауну, ухвалили тимчасовий бюджет, у якому не передбачено військової допомоги Україні.

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