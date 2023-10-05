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Допомагала зраднику Сальдо рахувати гроші: на Херсонщині затримали колаборантку

12:40 5 жовтня 2023
Затримана колаборантка

На Херсонщині, де досі затримують російських посіпак, співробітники Служба безпеки спільно з Національною поліцією викрили так звану «головну бухгалтерку» захопленої ворогом лікарні, яку рашисти використовували як військовий шпиталь.

Фігуранткою виявилась мешканка Білозерського району, яка після захоплення регіону підтримала російських загарбників і сама запропонувала свою «кандидатуру» для роботи в окупаційних органах, йдеться у повідомленні спецслужби.

На отриманій від ворога посаді жінка виконувала вказівки місцевого гауляйтера Сальдо щодо поширення окупаційного режиму в регіоні, проте на відміну від багатьох запроданців після звільнення частини Херсонщини залишилась на території району, і вона була впевнена у своїй невинуватості. Втім, співробітники СБУ її викрили.

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111−2 Кримінального кодексу України («Пособництво державі-агресору») та обрано запобіжний захід ˗ тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, що напередодні контррозвідка Служби безпеки викрила «колегу» колаборантки, яка теж співпрацювала із загарбниками, але вже на посаді завідувачки одного з місцевих відділів ДУ «Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб».

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