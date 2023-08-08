Допомагав окупантам проводити масові репресії та катував українців: в Херсоні затримано колаборанта

У Херсоні, що його ворог піддає жорстоким обстрілам, затримали ще одного колаборанта, який допомагав рашистам проводити масові репресії проти місцевих жителів під час окупації міста.

Зловмисником є мешканець обласного центру, який після захоплення регіону добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками, ба більше — особисто катував українців, незаконно ув'язнених до окупаційної тюрми під назвою «ізолятор № 1».

Встановлено, що зловмисник бив бранців, забирав у них особисті речі і на тривалий час залишав без їжі та води, констатували в СБУ.

Під час фізичного насильства над потерпілими колаборант неодноразово погрожував їм вбивством.

Після звільнення Херсона зловмисник намагався «залягти на дно» і тим самим уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

При обшуку у помешканні фігуранта виявлено:

окупаційну «перепустку», яка дозволяла йому безперешкодно проїжджати через російські блокпости;

«виписку з наказу» про призначення на «посаду» у лавах загарбницького органу;

«довідку» про зарахування до адміністрації російської катівні;

підписану колаборантом «присягу» на вірність країні-агресору та заяву на отримання громадянства рф.

Підписана присяга

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111−1 Кримінального кодексу України («Колабораційна діяльність»).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

А на Донеччині тим часом співробітники спецслужби викрила жіночу агентурну мережу, яка працювала на фсб та «вагнерівців», полюючи за інформацією про напрямки вильотів бойової авіації ЗСУ, у тому числі ударних гелікоптерів під Авдіївкою.

252

Читайте нас у Facebook та Instagram