Погрожувала патріотам розправою: на Київщині викрили зрадницю, яка добровільно працювала на рф під час окупації Херсона

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одну чиновницю-колаборантку, яка співпрацювала із загарбниками у період тимчасової окупації правобережної частини Херсонської області, а після їхнього «жесту доброї волі» вирішила почати нове життя на Київщині.

Як повідомляють у спецслужбі, фігуранткою виявилась колишня завідувачка одного з місцевих відділів ДУ «Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб». Після захоплення регіону ворожими військами вона однією з перших підтримала загарбників і запропонувала їм свою допомогу. За це у червні 2022 року її призначили очільницею «санепідемстанції» в окупованому на той час Бериславі.

На цій «посаді» жінка змушувала своїх колишніх підлеглих вступати до лав ворожої псевдоустанови, погрожуючи заявити на них окупаційним «органам влади», як на діючих учасників руху опору.

Не дивлячись на зусилля приховати своє колаборантське минуле, при обшуках у помешканні фігурантки контррозвідники виявили там комп’ютерну техніку і документацію, які підтверджують її співпрацю з окупантами.

Вилучені докази

Тож наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 5 ст. 111−1 Кримінального кодексу України («Колабораційна діяльність»), за якою їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, також, що подібні «ідейні» приспішниці ворога нерідко стають і коригувальницями, які наводять вогонь на українських військових, чи мирні міста України.

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