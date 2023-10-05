«Думаємо про вас»: Кейт Міддлтон надіслала послання українцям

Дружина принца Вільяма Кейт Мідллтон не тільки вчить своїх дітей готувати піцу та займатися іншими домашніми речами, але й показує їм приклад того, як піклуватися про тих, хто тимчасово позбавлений власного дому.

Зокрема, вчора, 4 жовтня, принцеса Уельська відвідала біженців з України, які тимчасово проживають у Беркширі, що знаходиться за десять хвилин від їхнього з принцом Вільямом будинку.

Про це пише сайт ТСН з посиланням на британські ЗМІ.

Зазначається, що під час візиту до громадського центру Vsi Razom у торговому центрі Lexicon принцеса Уельська допомогла запакувати посилки з їжею, одягом та засобами гігієни, які відправлять до України людям, які найбільше постраждали від російського вторгнення. На коробці Кейт написала послання підтримки, в якому йдеться: «Ми всі думаємо про вас».

Також дружина принца Вільяма сказала британським та українським волонтерам та біженцям, які допомагають у центрі: «Дякую. Будь ласка, продовжуйте в тому ж дусі ту чудову роботу, яку ви робите. Приємно бачити роботу, яка ведеться».

Привітання принцесі від маленької українки

Відомо, що офіс принцеси Уельської зв'язався із засновниками Vsi Razom і запитав, чи може вона приїхати і подивитися їхню роботу, пише express. «Я думала, що це жарт», — сказала Наталія Віль, яка разом із подругою Ешлі Тумі заснувала хаб для допомоги людям в Україні.

40-річна Наталія — естонка, одружена з українцем. Пара приїхала до Великої Британії 25 років тому і оселилася у Брекнеллі. Коли розпочалася війна, пара почала збирати допомогу для людей з України. А 39-річна Ешлі, британка, яка не має жодного відношення до України, запропонувала допомогу. З того часу вони відправили до України шість вантажівок та незліченну кількість легкових автомобілів та фургонів з гуманітарною допомогою.

Візит принцеси до співітчизників відзначила перша леді України Олена Зеленська. В соцмережі вона звернулася до Кейт Міддлтон з теплими словами подяки.

Вона зазначила, що королівська родина та народ Британії дають українцям відчуття, що вони не одні і мають підтримку у всьому світі.

«Ваша увага і підтримка багато значить для всієї країни. Дякуємо принцесі Уельській та народу Британії за все тепло, яке ви даруєте нашим людям. Це безцінне відчуття, що ми справді всі разом. Щоб не було», — відзначила дружина президента Зеленського в сторіз.

Відзначимо, що принцеса Кейт опікується багатьма благодійними проектами у Британії, зокрема підтримує некормерційний фонд Streets of Growth у східному Лондоні.

23

Читайте нас у Facebook та Instagram