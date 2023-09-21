Повторила культовий образ принцеси Діани: Кейт Міддлтон у бежевому вбранні вийшла у світ у Лондоні

Поки принц Вільям знаходиться у Нью-Йорку, його дружина, 41-річна принцеса Уельська Кейт Міддлтон, займається благодійністю. Днями вона відвідала некормерційний фонд Streets of Growth у східному Лондоні.

Про це пишуть британські ЗМІ.

Для візиту принцеса обрала костюм верблюжого кольору, який був схожий на той, що колись носила мама її чоловіка, принцеса Діана.

Білий топ і костюм Roland Mouret вартістю 750 фунтів стерлінгів з приталеним блейзером та широкими штанами доповнили гостроносі човники на шпильці. При цьому королівській особі зробили стриманий макіяж і вклали волосся пружними кучерями.

Цей шостий поспіль публічний захід, на якому Міддлтон одягає костюм. Можливо, це вказує на новий виконавчий стиль принцеси, яка входить у роль майбутньої королеви.

ЗМІ відзначають, що саме в такому образі принцеса Діана з'явилася в Нью-Йорку в червні 1997 року — лише за два місяці до загибелі в автокатастрофі в Парижі.

Журналісти пишуть, що Кейт повторювала стиль леді Ді десятки разів, до того ж вона носить її обручку. У 2010 році принц Вільям подарував нареченій обручку з 12-каратним овальним цейлонським каменем та 14 діамантами, на честь заручин. З того часу Кейт не розлучається з коштовністю.

В центрі Streets of Growth королівська особа зустрілася зі співробітниками, які працюють з молодими людьми, щоб запобігати скоєнню ними злочинів, а також з тими, хто вже має подібний негативний досвід.

«Про молодих людей судять з їхньої поведінки, але ви повинні розуміти їхню передісторію. Вони, мабуть, не бачили довірчих стосунків у своєму житті, тому це так важливо», — зауважила гостя.

Трохи раніше Кейт Миддлтон побувала у в'язниці в графстві Суррей, щоб особисто дізнатися, як почуваються засуджені за наркотики в місці, де вони відбувають покарання.

Відвідування було в рамках жовтневого Тижня поширення інформації про наркозалежність у Великій Британії.

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