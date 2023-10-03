Важливіше за інгредієнти: в чому секрет «чарівної піци» Кейт Міддлтон

Багато британців знають майже все про своїх улюбленців, королівську сім'ю: що полюбляють на сніданок чи обід Вільям, Кейт і їхні діти, яке вбрання вибирають на свята та будні дні король Чарльз чи королева Камілла. Але, виявляється, є багато «секретиків», про які відомо далеко не кожному.

І один з таких «секретів» — це любов Кейт Міддлтон до «суто жіночих» справ — таких, як домашні клопоти та приготування їжі — ці заняття з нею розділяють всі троє її дітей, пишуть британські ЗМІ.

Кейт готує піцу з британськими дітьми

Виявляється, принцеса Кейт регулярно готує зі своїми дітьми, і піца — одна з улюблених страв їхньої родини.

Шеф-кухар королівської сім'ї, Даррен Макгреді, поділився з журналістами рецептом улюбленої піці сім'ї — з оливками, сиром моцарелла та томатами.

Класичну піцу "Маргарита" королівська родина теж обожнює

Інгредієнти

Для тіста:

250 г білого борошна



1 ч. л. сухих дріжджів



1 ст. оливкової олії



1 зубчик свіжого часнику



½ ч. л. солі



160 мл води

Добавки до піци:

200 г оливок



3 шт. помідорів



150 г міні-моцарелли



2 ст. томатної пасти

Спосіб приготування:

Змішайте борошно, сухі дріжджі, оливкову олію, подрібнений часник та сіль у глибокій ємності.

Додайте воду до сипких інгредієнтів і перемішайте до однорідності.

Насипте борошно на поверхню кухонного столу і викладете тісто. Перемішуйте протягом 10 хвилин, потім поверніть у ємність і накрийте плівкою. Залиште тісто за кімнатної температури на годину.

Формування та випікання піци

Коли тісто підніметься, розкатайте, сформувавши правильне коло.

Залиште тонку середину та сформуйте товсті борти вручну.

Покладіть піцу на пергамент, розмажте томатну пасту по тісту.

Викладіть помідори, нарізані кільцями, оливки та міні-моцарелу.

Випікайте 15−20 хвилин при 200 градусах.

Цей рецепт простий і легкий у приготуванні, і, що важливіше, він приносить задоволення всій родині.

Але, крім смаку, вважає шеф-кухар сім'ї — це моменти, проведені разом за кухонним столом, коли кожен учасник сім'ї бере активну участь у створенні «чарівної піци». Хтось розкочує тісто, хтось викладає начинку, але зрештою всі збираються разом, щоб насолодитися результатом своєї спільної праці.

Нагадаємо, що легендарна принцеса Діана, матір Уїльяма і Гаррі, понад усе любила фарширований солодкий перець і фаршировані баклажани, які замовляла королівському шеф-кухарю двічі-тричі на тиждень.

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