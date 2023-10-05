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Події

Російський ворог безжалісно обстріляв лікарню в Бериславі: вщент знищено цілий поверх, пошкоджено «швидкі»

14:15 5 жовтня 2023
лікарня

Херсонська область щодня потерпає від російських обстрілів. Так, вдень 5 жовтня росія нанесла 5 ударів з авіації по місту Берислав.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Прямим влучанням в лікарню вщент знищено четвертий поверх, ще один — частково. Також ворожим вогнем пошкоджено швидкі.

Постраждали двоє медпрацівників. У водія швидкої — перелом ноги та поранення голови, у фельдшера — контузія.

А в результаті ранкового обстрілу Херсона загинули дві людини, серед них комунальник, який обрізав дерева.

Нагадаємо, в ніч на четвер, 5 жовтня, російські загарбники запустили по території України кілька груп ударних безпілотників типу «шахед». Силами оборони було знищено 24 дрони.

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