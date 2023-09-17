Обстріли та міни: на Херсонщині від дій окупантів загинуло троє людей, ще двоє постраждали

В Херсонській області під час виконання польових робіт трактор наїхав на міну, яка здетонувала. В результаті вибуху загинув тракторист, агроном — отримав поранення.

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

Трагедія сталася поблизу села Максима Горького Новорайської громади. Під час виконання польових робіт 45-річний водій трактора допустив наїзд на невідомий вибуховий пристрій, який здетонував.

Чоловік отримав осколкові поранення ніг та опіки. Його забрали до шпиталю, але водій трактора, загинув дорогою у лікарню.

Крім того, та травматичні ушкодження отримав агроном, який перебував поблизу місця події.

Крім цього, сьогодні російські окупанти обстріляли Херсонський район. В результаті атаки загинув чоловік та отримав поранення правоохоронець. Про це повідомили в Херсонській ОВА.

В повідомленні йдеться про те, що окупанти обстріляли село Садове. Травму спини внаслідок обстрілу отримав правоохоронець.

У лікарні йому надали необхідну допомогу. Зараз його здоров’ю нічого не загрожує.

При цьому голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що росіяни також атакували село Томина Балка Білозерського району.

Під ворожий вогонь на своєму подвір’ї потрапив чоловік 1954 року народження.

«Отримані травми виявилися надто тяжкими. Медики, які прибули на місце, лише констатували смерть», — повідомив Прокудін.

Нагадаємо, кілька днів тому на Херсонщині внаслідок нічного обстрілу окупантами села загинула шестирічна дитина.

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