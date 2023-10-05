Війна затягується: астролог назвав вирішальний рік у битві з ворогом

Війна в Україні буде довгою, але навряд чи затягнеться на 5 років, як прогнозують деякі експерти та «провидці». Проте вона може тривати до 2027 року, а наступний рік стане вирішальним.

Так вважає астролог Володимир Бадіян. Про це він розповів на каналі «Мій світ».

При цьому астролог вважає, що в жовтні на полі бою будуть перемоги. Він прогнозує, що якщо ЗСУ до кінця року вийдуть до Азовського моря, то вже влітку 2024 року активна фаза бойових дій завершиться.

«На початку зими ми, найімовірніше, вийдемо до Азовського моря. Якщо це станеться до Нового року, то до літа 2024 року бойові дії закінчаться, якщо це буде пізніше — тоді війна затягнеться до осені. Я не бачу, що війна триватиме ще 5 років. Щонайбільше — до 2026−2027 року. Але гостра фаза війни має бути два роки. Важко передбачити точно, бо все змінюється. Гаряча фаза війни може тривати ще рік. Але 2024 рік буде вирішальним. Саме цього року відкриються кордони і почнуть випускати чоловіків», — сказав астролог.

На думку Бадіяна, питання з росією триватиме роками. Він прогнозує, що після закінчення цієї війни нової не буде.

«росія зараз не хоче йти на переговори, вона хоче нас виснажити. У рф має померти якась важлива людина, не факт, що це буде путін. Можливо, кадиров», — пояснив Володимир Бадіян.

Нагадаємо, за прогнозом медіума Діани, Україна та рф зможуть підписати мирний договір тільки у 2024 році. Але це буде не остаточне завершення війни.

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