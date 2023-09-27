Жителі рф назавжди залишаться для нас ворогами: медіум спрогнозувала дату закінчення війни

Попри те, що багато екстрасенсів, астрологів та тарологів впевнені в перемозі нашої країни у війні, Україна та рф зможуть підписати мирний договір тільки у 2024 році.

А справжній мир настане лише після того, коли всі керівники світу сядуть за стіл переговорів та підпишуть угоду.

Таким прогнозом поділилася медіум Діана, пише «Апостроф».

«Ми відчуємо перемогу до кінця року, але мир буде підписаний у 2024 році. Я бачу, що це буде в теплу пору року. Справжній мир настане тільки після того, як усі керівники світу сядуть за стіл переговорів і підпишуть договір. Він буде точно підписаний. І росія платитиме Україні репарації, але ще років 100 ми будемо ворогами. Навіть після переговорів ще будуть провокації, обстріли, ракети ще літатимуть, доки всі світові лідери змусять росію до миру та виплат Україні», — розповіла вона, додавши, що це буде перемога на полі бою.

Також медіум-тарологиня розповіла про те, що наша країна отримає офіційні гарантії від інших країн, і війна не триватиме багато років, як про це говорять багато експертів.

«Все буде однозначно підписано і все буде добре. Але росіяни назавжди залишаться для нас ворогами, ми не зможемо жити вже мирно. Наше ставлення сильно змінилося, і ненависть буде ще дуже багато років. Років сто має пройти, щоб воно якось згладилося» , — розповіла Діана, попередивши про те, що попереду буде ще багато провокацій.

Також вона сказала, що Крим буде точно Україною та звернулася до мешканців нашої країни.

«Кожному українцю треба змінюватися, бо якщо ми не почнемо очищення з себе, інакше ми наступимо на ті ж граблі. Ми маємо чіткіше аналізувати новини, вибір політиків. Потрібно, щоб українці були обережними, акуратними, аналізували та розуміли, кого і для чого ми обираємо і що ми хочемо для нашої України», — додала вона.

Нагадаємо, раніше мольфар Макс Гордєєв висловив думку, що ненависний багатьом українцям кремль, з якого віддаються ганебні накази атакувати мирні міста, може бути зруйнований самими росіянами з метою провокації.

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