Грав з Бекхемом та Руні: знаменитому ексфутболісту збірної Англії пересадили життєво важливий орган

Колишній футболіст «Ньюкасла» та збірної Англії 44-річний Кірон Дайєр, який свого часу побився з одноклубником просто під час матчу АПЛ, в одній з клінік Кембриджа переніс трансплантацію печінки, повідомляє The Sun.

Ще в 2019 році знаменитому півзахиснику, який грав пліч-о-пліч з Девідом Бекхемом і Уейном Руні, поставили невтішний діагноз — первинний склерозуючий холангіт, хронічне захворювання печінки, яке не піддається лікуванню.

«З того дня я знав, що мені потрібна трансплантація, — цитує видання Кірона Дайєра. — Три місяці тому мене помістили до лікарні, а два тижні тому прийшла звістка, яка змінила все моє життя. Тепер мені пересадили печінку. Сьогодні вранці мене виписали з лікарні.

Просто сказати «дякую» персоналу лікарні видається недостатнім. Вони були незвичайними. Чи то медсестри, носії, лікарі чи консультанти, я був вражений якістю отриманої мною допомоги. Я ніколи їх не забуду.

Знаю, що печінка, яку мені подарували, дісталася від людини того ж віку, що я, і це справді розриває серце. Саме щедрість та доброта інших дають шанс тим, хто опинився у моєму становищі.

За останні три місяці я переглянув більше футбольних матчів із лікарняного ліжка, ніж за будь-який інший період мого життя. Як не дивно, у цей час футбол став для мене ще важливішим. З нетерпінням чекаю на можливість повернутися до тренерської роботи".

Нагадаємо, що Кірон Дайєр, який завершив футбольну кар'єру 34 роки, зіграв у футболці збірної Англії 33 матчі, виступаючи за родоначальників футболу на ЧС-2002 та Євро-2004. На клубному рівні експівзахисник грав за «Ньюкасл», «Вест Хем», «Міддлсбро», Квінз Парк Рейнджерс" та «Іпсвіч Таун». До хвороби Кірон Дайр працював у тренерському штабі «Честерфілда».

Кірон Дайєр грав за збірну Англії з легендарними Полом Скоулзом та Девідом Бекхемом

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитому футболісту «Барселони» Еріку Абідалю пересадили печінку двоюрідного брата.

Фото The Sun

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