СБУ повідомила про підозру другу путіна, який постачає «Кинджали» для ударів по Україні

Служба безпеки Україна повідомила про підозру ще одному росіянину, який активно задіяний в російсько-українській війні.

Як зазначили у спецслужбі, зібрана доказова база на гендиректора російської корпорації «Ростех» Сергія Чемезова.

«Ростех» є монополістом у сфері постачання озброєнь та боєприпасів для окупаційних угруповань кремля.

«За наявними даними, фігурант входить до кола друзів і найближчих соратників путіна, з яким познайомився ще за часів служби в КДБ колишнього Радянського Союзу. Завдяки такій наближеності до очільника кремля, Чемезов понад 15 років є незмінним керівником ключової корпорації військово-промислового комплексу країни-агресора», — йдеться у повідомленні

Зазначається, що компанії «Ростеху» виробляють до 80% військової техніки, озброєнь та боєприпасів для ведення війни проти України.

До компанії входять концерни «Калашников», «Уралвагонзавод», «Вертольоти росії» та «Об'єднана авіабудівельна корпорація», які постачають окупантам танки, бойову авіацію та ракетні комплекси.

Співробітники СБУ задокументувала факти передачі компаніями Чемезова для Міноборони РФ оптових партій:

- винищувачів СУ-30, СУ-35, СУ-57;

- фронтових винищувачів-бомбардувальників СУ-34;

- балістичних ракет типу Х-47М «Кинджал»;

- бойових гелікоптерів Ка-52 та Мі-28;

- ударних та розвідувальних дронів;

- військово-транспортних літаків Іл-76;

- танків Т-90М, Т-80БВМ і Т-72Б3М;

- бойових машин піхоти БМП-2М і БМП-3;

- реактивних систем залпового вогню «Торнадо-С» і «Торнадо-Г» та самохідних гаубиць «Мста-С».

Чемезову повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 110−2 ККУ (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

«Оскільки посадовець перебуває за межами України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями на Миколаївщині СБУ нейтралізувала одну з найбільших агентурних мереж рф за час війни — затримано 13 інформаторів.

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