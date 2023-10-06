Гучна справа: Сербія остаточно відмовила Україні у видачі генерала-втікача Наумова

Апеляційний суд у Ниші (Сербія) підтвердив рішення Вищого суду першої інстанції, який відмовив в екстрадиції ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова в Україну.

Як пише «Радіо Свобода», це рішення юридично закріплює попередні судові вироки в Сербії щодо невидачі Наумова на запит України.

В Україні Наумову повідомили про дві підозри — «у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, у зловживанні владою або службовим становищем» та у шахрайстві і завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень. Але 6 липня Вищий суд у Ниші відхилив запит України, а Апеляційний суд підтвердив це рішення 29 вересня.

Наумова засудили до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей. За словами адвоката, захист оскаржуватиме це рішення.

Сам Андрій Наумов стверджував, що у разі екстрадиції в Україну його безпека нібито буде під загрозою.

Нагадаємо, що Наумов був затриманий у Сербії з великою сумою грошей влітку 2022 року. В машині, якою він намагався виїхати до Північної Македонії, знайшли близько 600 тисяч євро та майже 125 тисяч доларів, а також два смарагди.

Фото з мережі

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