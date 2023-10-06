Ще одна жертва Вайнштейна: зірка 90-х судиться з найбільшими голлівудськими студіями, які проігнорували її заяви про насильство

У середині 90-х Джулія Ормонд по праву вважалася однією з найзатребуваніших актрис у Голлівуді. У квітні 1995 року її яскрава фотографія прикрасила обкладинку журналу New York Times із заголовком: «Коли Голлівуду потрібна нова зірка, він її створює». Автори статті порівнювали стрімкий злет Джулії, якій тоді було 30 років, з початком кар'єри Одрі Хепберн, яку одягав нещодавно померлий Пако Рабан, чотирма десятиліттями раніше.

Приводом для цього стали слова Стівена Спілберга, який був у захваті від гри Ормонд у стрічці «Легенди осені», де її партнерами були Бред Пітт та Ентоні Гопкінс. Саме Спілберг першим порівняв Джулію з Одрі.

Джулія Ормонд з Бредом Піттом у фільмі "Легенди осені"

Крім «Легенд осені» британська актриса встигла знятися в головних жіночих ролях у фільмах «Перший лицар» з Шоном Коннері та Річардом Гіром і «Сабріна» з Гаррісоном Фордом.

Але слідом за яскравим злітом послідувало раптове зникнення Ормонд. І ось тепер 59-річна Джулія подала позови проти CAA, Walt Disney Company і Miramax. Вона звинувачує їх у тому, що керівництво цих компаній пішло на поводу у продюсера Гарві Вайнштейна.

Джулія Ормонд із Гаррісоном Фордом у фільмі "Сабріна"

Виявляється, цей сексуально стурбований монстр наприкінці 1995 року примусив її до орального сексу. А коли вона повідомила про те, що трапилося, своїм агентам і зажадала притягнути ґвалтівника до відповідальності, її кар'єра була перекреслена. Вайнштейн дізнався про те, що Ормонд розповіла про його поведінку, і використав увесь свій вплив, щоб Голлівуд заніс актрису до чорного списку. Її перестали знімати, при цьому ніхто не називав причину.

Джулія Ормонд із Шоном Коннері у фільмі "Перший лицар"

Нагадаємо, Вайнштейн нині відбуває 23-річний термін за зґвалтування в Нью-Йорку. Крім того, він отримав 16 років в'язниці в Лос-Анджелесі. Його поведінку, яка колись була секретом полішинеля серед керівників Голлівуду, вдалося розголосити восени 2017 року. Тоді одразу кілька відомих актрис публічно звинуватили могутнього продюсера в сексуальному насильстві.

На фото в заголовку Джулія Ормонд

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