Харві Вайнштейн отримав ще 16 років ув'язнення за зґвалтування російської моделі

У четвер, 23 лютого, завершився гучний процес над колись впливовим кінопродюсером Харві Вайнштейном. Нагадаємо, що він уже відбуває 23-річний термін за сексуальні злочини, які чинив тривалий час, користуючись своїм становищем у світі шоубізнесу. Вайнштейна звинуватили у зґвалтуваннях та домаганнях десятки жінок, у тому числі зірки Голлівуду Анджеліна Джолі, Гвінет Пелтроу, Ешлі Джадд, Розанна Аркетт, Ума Турман та багато інших.

Цього разу суд присяжних у Лос-Анджелесі розглядав звинувачення, висунуті проти Вайнштейна ще чотирма жінками, зокрема дружиною губернатора Каліфорнії Дженніфер Сібел Ньюсом та актрисою Лорен Янг. Однак присяжні визнали Харві винним лише за однією заявою.

Його подала колишня модель та актриса російського походження. Її ім'я у судових документах не розкривається. Вона проходить як «Джейн Доу номер один». Жінка заявила, що Вайнштейн зґвалтував її у 2013 році у номері одного з готелів у Лос-Анджелесі. Вона приїхала туди на фестиваль італійського кіно.

Суд засудив колишнього кіномагната у цій справі до 16 років ув'язнення. Таким чином, Вайнштейну ще сидіти за ґратами 36 років (три роки він уже провів у в'язниці).

Після оголошення вироку жінка, яку Харві зґвалтував 10 років тому, розкрила свою особистість. Вона дала інтерв'ю американському виданню The Hollywood Reporter.

Її звуть Євгенія Чернишова. Нині їй 43 роки. «Мені набридло ховатися. Я хочу повернути своє життя. Мене звуть Євгенія, і мене зґвалтували», — заявила Чернишова.

"Мені набридло ховатися", - заявила Євгенія Чернишова

Вона розповіла, що народилася у Сербії у родині росіян. Там же пройшло її дитинство. Кар'єру моделі Євгенія розпочала в Італії. Якось у Римі її познайомили з Харві Вайнштейном. Зустріч була короткою. Вдруге Чернишова побачила кінопродюсера у Лос-Анджелесі, коли прилетіла на фестиваль. Але тоді все пройшло швидко.

Однак, коли Євгенія повернулася до свого номера в готелі, Харві несподівано з'явився до неї у гості. «Я не давала йому жодного приводу. Раптом почула стукіт у двері. „Відкрий мені. Це Харві Вайнштейн. Нам треба дещо обговорити. Це важливо!“ — сказав він. Найбільше в житті я жалкую про те, що впустила його…» — каже Чернишова.

Вайнштейн пройшов повз неї в кімнату і сів у крісло. «Чого ти так нервуєш? Я тебе не зґвалтую. Сідай поряд!» — сказав він.

Але по його погляду Євгенія зрозуміла, що непроханий гість задумав недобре. Вайнштейн раптом розстебнув ширинку і дістав пеніс.

Чернишова намагалася вгамувати продюсера. Вона навіть показала йому фотографії своїх дітей. Але Харві було начхати. Спочатку він змусив Євгенію до орального сексу, а потім зґвалтував.

Ідучи, він попередив її, що вона нікому не повинна нічого говорити. Мовляв, їй однаково ніхто не повірить. А якщо вона все ж таки заявить на нього, то він знищить і її, і її родину.

Після того, що сталося, Чернишова тривалий час перебувала у депресії. Вона розлучилася з чоловіком. Її колишній чоловік нещодавно помер.

Євгенія переїхала з Італії до США. Продовжувати кар'єру в шоубізнесі вона не мала сил і бажання. Вона відкрила квітковий магазин.

Чернишова також пояснила, чому подала до суду на Вайнштейна через 10 років, чому так довго мовчала.

Зробила вона це заради дочки Марії. Їй зараз 21 рік. 2017 року дочка зізналася матері, що стала жертвою зґвалтування. Дівчинці було тоді 16 років. Гвалтівником став хлопець із її школи.

«Я сказала Марії, що вона має заявити до поліції. Але дочка була категорично проти. „Ти не можеш зрозуміти мене, не знаєш, що я відчуваю“, — сказала Марія. І тоді я розповіла дочці, що сталося зі мною», — згадує Чернишова. І вони пообіцяли одна одній, що обидві заявлять у поліцію на ґвалтівників.

Тим часом знаменитий американський актор Кевін Спейсі виграв цивільний процес у Нью-Йорку за позовом про сексуальні домагання.

277

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram