36.89 / 37.53 39.15 / 39.99
Київ: +14
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Як репетитору заробляти більше?

14:54 6 жовтня 2023
репетитор
Інф. «ФАКТІВ»

На тлі пандемії та вторгнення росії попит на послуги репетиторів значно виріс. Це пов'язано з тим, що батьки прагнуть забезпечити своїм дітям якісну освіту та допомогти їм у навчанні. Однак не всі репетитори отримують очікувані результати.

Багато репетиторів не знають, як себе просувати та заробляти на цьому. Вони не мають ефективного сайту або сторінки в соціальних мережах, не пропонують унікальних послуг і не працюють за межами свого міста. Спеціалісти Букі провели дослідження та виявили основні проблеми, які не дають початківцям розвиватись.

Основні проблеми, з якими зіштовхуються репетитори-початківці

Ринок репетиторства з кожним роком росте. Зараз багато спеціалістів пробують свої сили у навчанні інших, але далеко не всі змогли отримувати очікувані результати і почати дійсно заробляти. Серед основних причин такого явища варто виділити:

  • Мала відомість. Початківці, як правило, не мають широкого кола знайомих і не знають, як себе просувати. Це може бути пов'язано з тим, що вони не мають досвіду в маркетингу або не мають достатньо часу на просування своєї справи.
  • Конкуренція. На ринку репетиторських послуг велика конкуренція, особливо у великих містах. Це означає, що початківцю буде складніше залучити потенційних учнів.
  • Демпінг. Деякі репетитори пропонують занижені ціни, щоб залучити більше учнів. Це може негативно позначитися на цінах на послуги інших репетиторів, включаючи початківців.
  • Нестача досвіду. Початківці часто не мають досвіду роботи з учнями. Це може призвести до того, що вони не зможуть ефективно навчати учнів і досягти бажаних результатів.
  • Нестача навичок. Початківці часто не мають необхідних навичок для успішної роботи. Це може включати навички викладання, планування уроків та оцінювання учнів.
  • Нестача часу. Початківці часто працюють на інших роботах або мають інші зобов'язання, які забирають у них час. Це може ускладнити їм знайти час для роботи з учнями та просування своєї справи.
  • Нестача фінансів. Початківці часто не мають достатніх фінансових ресурсів для просування своєї справи. Це може ускладнити їм досягти успіху в цій сфері.

Через це багато спеціалістів здаються на початкових етапах. Якщо ви хочете стати справжнім експертом, треба багато працювати над собою та особистим брендом.

90

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Коробка передач

Всупереч тенденціям: чому американці почали масово пересідати на автомобілі з «механікою»

Дмитро Лунін

Дмитро Лунін: «Полтавщина — єдина область в Україні, яка відкрила відразу два Центри ветеранського розвитку»

Космонавт та гороскоп

Овнам потрібно уникати конфліктів з колегами, Ракам принесе прибуток їхня креативність: гороскоп на 6 жовтня 2023 року

Гороскоп

Круті зміни чекають на чотири знаки зодіаку в жовтні-2023

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту