Мер Сум, що потрапив у скандал, вийшов на волю під заставу в три мільйони гривень

Міського голову Сум Олександра Лисенка, якого затримали під час отримання частини хабаря, випустили під заставу. Про це повідомили в пресслужбі Вищого антикорупційного суду, інформує Суспільне.

Розмір застави склав 3 мільйони гривень, її внесли 5 жовтня. Під час обрання запобіжного заходу 4 жовтня, Олександр Лисенко зазначив, що обвинувачення просило заставу у 10 млн грн.

Як повідомили у Вищому антикорупційному суді, у разі внесення застави на підозрюваного покладатимуться обов'язки:

- прибувати до детективів, прокурорів, слідчого судді, суду за першою вимогою;

- не залишати межі міста Суми без дозволу детективів, прокурорів та суду;

- повідомляти детективів, прокурорів про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду;

- здати на зберігання до Державної міграційної служби України усі свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України, в тому числі — паспорт громадянина України;

- носити електронний засіб контролю.

Строк дії обов'язків, у разі внесення застави, — два місяці з моменту звільнення підозрюваного з-під варти.

Як писали «ФАКТИ», раніше на Львівщині затримали лікарку, яка вимагала хабар у військовослужбовця.

Фото: Сумська міська рада

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