Парламент Болгарії схвалив надання Україні додаткової зброї

На закритому засіданні політики проголосували за надання Україні дефектних зенітно-ракетних комплексів для російської системи протиповітряної оборони С-300, повідомило державне інформаційне агентство ВТА. Вони також погодилися на постачання боєприпасів для малокаліберної автоматичної зброї, які були утилізовані Міністерством внутрішніх справ. Нагадаємо, що керівник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов у інтерв'ю болгарському виданню bTV розповів про перебіг наступу ЗСУ.

Військові експерти заявили, що ракети не можуть бути відремонтовані в Болгарії, але Україна має можливості для їх ремонту або використання на запчастини. Міністр оборони адмірал Еміл Ефтімов запевнив політиків, що надана зброя не зашкодить обороноздатності Болгарії.

«Ми не маємо наміру віддавати Україні всі ракетні комплекси С-300, поки не знайдемо можливості для їх заміни», — сказав він.

Болгарія, яка вступила до НАТО в 2004 році, досі зберігає запаси зброї радянської розробки і має численні заводи з виробництва боєприпасів до неї.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Болгарія продає Україні боєприпаси.

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