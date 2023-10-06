«Полісся» Калитвинцева в меншості зганьбило «Динамо» Луческу: відеоогляд матчу УПЛ

У п'ятницю, 6 жовтня, матчем у Житомирі стартував 10-й тур чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 10-й тур

«Полісся» (Житомир) — «Динамо» (Київ) — 3:2 (Крушинський, 14, Будківський, 64, Козак, 70 — Буяльський, 4, 51, з пенальті). На 57-й хвилині вилучений Морозко («Полісся»), на 90+3-й — Караваєв («Динамо»). Юніорські склади — 2:1.

«Динамо»: Бущан, Тимчик (Беніто, 68), Дячук, Сирота, Дубінчак, Бражко, Андрієвський, Караваєв, Буяльський, Волошин (Кабаєв, 68), Ванат.

Поєдинок сусідів за турнірною таблицею вийшов насиченим на події. Уже на 15-й хвилині команди обмінялися забитими м'ячами — на результативний удар Буяльського, якому пас п'яткою віддав Волошин, господарі відповіли дальнім пострілом Крушинського, і навіть карколомний стрибок Бущана не врятував «біло-синіх» від пропущеного м'яча.

Підопічні Юрія Калитвинцева, за якими уважно з трибуни стежив одноклубник Олександр Усик (боксер неодноразово заявляв, що з дитинства вболіває за київське «Динамо»), цілком могли йти на перерву, ведучи в рахунку, але конголезець Макуана, втікши до воріт ледь не з центру поля, не зміг переграти у «ближньому бою» динамівського голкіпера.

На початку другого тайму «Динамо» знову вийшло вперед, реалізувавши пенальті, а згодом господарі залишилися в меншості, коли Морозко отримав два попередження й достроково залишив поле. Здавалося б, усі карти в руках підопічних Мірчі Луческу, але потім сталося щось неймовірне. На 64-й хвилині Будківський після подачі з кутового зрівняв рахунок, а на 70-й Козак за повного потурання динамівського захисту вивів «Полісся» вперед. Ще раз повторимося — житомиряни забили двічі, граючи в меншості!

Час, що залишився, «Динамо» провело у відчайдушних атаках. Зрівняти рахунок кияни могли, коли Андрієвський з-за меж штрафного майданчика пробив у стійку, але в іншому захист «Полісся» грав надійно і в підсумку підопічні Юрія Калитвинцева здобули сенсаційну перемогу — 3:2, яка дозволила їм вийти в лідери турнірної таблиці.

Становище команд:

1. «Полісся» — 19 очок (10 матчів);

2. «Шахтар» — 18 (9);

3. «Кривбас» — 17 (9);

4. «Чорноморець» — 16 (9);

5. «Динамо» — 15 (7);

6. «Рух» — 15 (8);

7. «Дніпро-1» — 12 (7);

8. «Ворскла» — 12 (8);

9. «Металіст 1925» — 11 (8);

10. «Колос» — 11 (9);

11. «Оболонь» — 9 (9);

12. ЛНЗ — 8 (9);

13. «Олександрія» — 8 (9);

14. «Верес» — 6 (8);

15. «Зоря» — 6 (8);

16. «Минай» — 3 (9).

Бомбардири: 6 м'ячів — Віталій Буяльський («Динамо»); 4 — Андрій Ярмоленко, Владислав Ванат (обидва — «Динамо»), Максим Задерака («Кривбас»), Юрій Климчук («Рух»); 3 — Ілля Квасниця, Василь Руніч (обидва — Рух), Микола Матвієнко, Олексій Кащук (обидва — «Шахтар»), Данило Безкоровайний, Олег Кожушко (обидва — «Кривбас»), Максим Прядун (ЛНЗ), Олександр Скляр («Ворскла»), Володимир Бражко («Динамо»), Пилип Будківський («Полісся»).

Також у рамках 10-го туру чемпіонату України будуть зіграні наступні матчі: «Дніпро-1» — «Верес», ЛНЗ — «Олександрія», «Колос» — «Ворскла» (7 жовтня); «Оболонь» — «Металіст 1925», «Рух» — «Минай», «Кривбас» — «Чорноморець» (8 жовтня). Поєдинок «Зоря» — «Шахтар» перенесено на невизначений термін.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що динамівець Андрій Ярмоленко пропустить жовтневі матчі збірної України у відборі Євро-2024.

Фото ФК «Динамо»

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