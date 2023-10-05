Де і коли дивитися онлайн «Полісся» — «Динамо»: розклад трансляцій та прогноз на матч 10-го туру УПЛ

У п'ятницю, 6 жовтня, матчем у Житомирі між новачком УПЛ «Поліссям» та «Динамо», яке перемогло «Олександрію» (4:2), стартує 10-й тур чемпіонату України з футболу.

Зазначимо, що суперники ніколи раніше не перетиналися один з одним у національній першості, а їхнє єдине очне протистояння відбулося 21 рік тому, коли столичний гранд 2002-го розгромив «Полісся» на його полі в 1/16 фіналу Кубка України — 4:0.

У дебютній зустрічі Юрія Калитвинцева на чолі житомирян проти свого колишнього клубу букмекери вбачають фаворитом «Динамо». Наприклад, контора Vbet ставки на виграш «Полісся», у складі якого вистачає ексдинамівців, приймає з коефіцієнтом 5,40, на нічию — 4,20, на перемогу команди Мірчі Луческу — 1,66.

Продовжиться програма туру трьома матчами у суботу, 7 жовтня. «Дніпро-1», який обіграв «Металіст 1925» (1:0), прийме на рідній «Дніпро-Арені» «Верес», «Олександрія» у грі в Черкасах проти ЛНЗ спробує перервати свою жахливу серію із семи зустрічей без перемог у чемпіонаті України, а в гості до «Колоса» після сенсаційної перемоги над «Шахтарем» (2:1) навідається «Ворскла».

Ще три поєдинки будуть зіграні у неділю, 8 жовтня. «Оболонь» у столиці поміряється силами з «Металістом 1925», «Минай» побореться за першу перемогу в сезоні на полі «Руха», а у Кривому Розі очікується дуже цікаве протистояння підопічних Юрія Вернидуба та Романа Григорчука.

Поєдинок між «Зорею», яка має зіграти матч Ліги конференцій з «Брейдабліком», та «Шахтарем», що здобув перемогу у зустрічі Ліги чемпіонів з «Антверпеном» (3:2), на прохання тренерського штабу збірної України перенесено на невизначений термін.

Чемпіонат України. 10-й тур

6 жовтня (п'ятниця)

«Полісся» — «Динамо» 15:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

7 жовтня (субота)

«Дніпро-1» — «Верес» 13:00 УНІАН

ЛНЗ — «Олександрія» 15:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

«Колос» — «Ворскла» 17:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

8 жовтня (неділя)

«Оболонь» — «Металіст 1925» 13:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

«Рух» — «Минай» 15:00 YouTube-канал УПЛ ТБ, «Суспільне. Спорт», «Спорт 1»

«Кривбас» — «Чорноморець» 17:00 YouTube-канал ФК «Кривбас»

Становище команд:

1. «Шахтар» — 18 очок (9 матчів);

2. «Кривбас» — 17 (9);

3. «Чорноморець» — 16 (9);

4. «Полісся» — 16 (9);

5. «Динамо» — 15 (6);

6. «Рух» — 15 (8);

7. «Дніпро-1» — 12 (7);

8. «Ворскла» — 12 (8);

9. «Металіст 1925» — 11 (8);

10. «Колос» — 11 (9);

11. «Оболонь» — 9 (9);

12. ЛНЗ — 8 (9);

13. «Олександрія» — 8 (9);

14. «Верес» — 6 (8);

15. «Зоря» — 6 (8);

16. «Минай» — 3 (9).

Бомбардири: 4 м'ячі — Андрій Ярмоленко, Владислав Ванат, Віталій Буяльський (всі — «Динамо»), Максим Задерака («Кривбас»), Юрій Климчук («Рух»); 3 — Ілля Квасниця, Василь Рунич (обидва — «Рух»), Микола Матвієнко, Олексій Кащук (обидва — «Шахтар»), Данило Безкоровайний, Олег Кожушко (обидва — «Кривбас»), Максим Прядун (ЛНЗ), Олександр Скляр («Ворскла»), Володимир Бражко («Динамо»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» сенсаційно вилетіло з Кубка України від «Оболоні».

Фото ФК «Динамо»

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