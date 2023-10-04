Ярмоленко пропустить жовтневі матчі України у відборі Євро-2024: заміну йому знайшли в Англії

Слідом за Віктором Циганковим, який отримав травму в матчі за іспанську «Жирону», не зможе допомогти національній збірній України у найближчих офіційних поєдинках і досвідчений Андрій Ярмоленко.

Офіційний телеграм-канал Української асоціації футболу (УАФ) повідомив, що Ярмоленко пропустить жовтневі матчі через пошкодження. При цьому не повідомляється, коли Андрій отримав травму — в останньому турі чемпіонату України, проти «Олександрії» (4:2), він відіграв повний матч.

Тренерський штаб «жовто-синіх» оперативно докликав до національної команди форварда Назарія Русина, який уже встигнув дебютувати за англійський «Сандерленд» після переходу з луганської «Зорі» на початку вересня. Для Назарія це вже другий виклик до збірної України — щоправда, поки що дебютувати за «жовто-синіх» йому не вдалося.

Нагадаємо, що на збірну України очікують у жовтні два матчі відбору Євро-2024. 14-го числа підопічні Сергія Реброва проведуть у Празі номінально домашній поєдинок проти Північної Македонії, а 17-го зіграють у гостях із Мальтою.

Наразі Україна з 7 очками посідає третє місце в турнірній таблиці. Стільки ж балів у Італії, яка провела на один матч менше, а лідирує Англія із 13 очками в активі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України з пляжного футболу відмовилася від участі на чемпіонаті світу.

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