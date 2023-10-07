В першу суботу місяця, 7 жовтня, представникам більшості знаків зодіаку рекомендується діяти сміливо й рішуче, вважають астрологи.

Сьогодні можна запланувати ділові переговори — вони виявляться вдалими. Звичайно, у деяких людей цілком ймовірні дрібні неприємності, але вони вирішаться досить легко, вважають фахівці.

Овен

Сприятливий день, який минає без серйозних переживань та хвилювань. Є шанс досягти успіхів у роботі, налагодивши відносини з людьми, з якими раніше не вдавалося порозумітися. Нові союзники будуть дуже корисними, відкриють перед вами цікаві можливості, інформує Ukr.Media.

День підходить Овнам для укладання угод, у тому числі великих. Можна дозволити собі дорогі покупки, зокрема незаплановані. У особистих відносинах можливі зміни на краще, можна проявляти ініціативу, дотримуючись підказок інтуїції. Імовірні приємні звістки.

Телець

Сприятливий день для вирішення важливих питань професійного та особистого характеру. Багато Тельців приймуть серйозні рішення щодо майбутнього і не помиляться. У Тельців можливі грошові надходження, вдалі покупки та вигідні угоди; ділове чуття буде гострим.

Якщо вам буде потрібна допомога, ви неодмінно її отримаєте; багатьом навіть просити ні про що не доведеться — оточення саме здогадається. Успішно вирішуються питання, пов'язані із оформленням документів. День підходить для відвідин державних організацій.

Близнюки

Труднощі та проблеми не виключені, особливо багато їх буде у першій половині дня, коли доведеться вирішувати складні робочі завдання, займатися не лише своїми, а й чужими справами. Але поступово вплив позитивних тенденцій посилюється, ви з усім справляєтеся, настає час успіхів та перемог.

Друга половина дня — чудовий період у Близнят для ділових переговорів, обговорення серйозних питань. Можна домовлятися про співпрацю, розпочинати роботу над спільними проєктами. Тішить гармонія в особистих відносинах, ви легко знаходите спільну мову з коханою людиною. Імовірні подарунки, приємні сюрпризи.

Рак

Буде можливість багато чого навчитися, поспілкуватися з людьми, які готові поділитися своїм життєвим досвідом. Деякі Раки зав'яжуть цікаві знайомства, які започаткують яскраві та незвичайні стосунки. Завдяки гострій інтуїції ви не помиляєтесь у людях, завжди знаєте, на кого можна покластися, а від кого краще триматися якомога далі.

Успіхи в роботі будуть скромними, але все ж таки порадують. Ви зрозумієте, як потрібно взятися за вирішення завдань, які раніше ставили вас у глухий кут. Можливі невеликі, але дуже своєчасні грошові надходження. Не виключені пропозиції щодо роботи або довгострокового співробітництва.

Лев

Напружений день. Вам доведеться подолати чимало випробувань, показати себе з кращого боку і завоювати прихильність дуже суворих осіб; лише після цього можна розраховувати на успіхи та прогрес у справах. Намагайтеся не змішувати ділові та особисті стосунки, зберігайте спокій, якщо вас провокуватимуть.

З близькими людьми порозумітися буде набагато простіше, ніж з колегами та діловими партнерами, але й вони можуть висувати претензії. Уникнути конфліктів Левам допоможе об'єктивна оцінка власних сильних та слабких сторін.

Діва

Легко не буде, але шанси досягти успіху у вас все ж таки є. У першій половині дня для цього знадобляться винахідливість, спритність, навіть хитрість. У цей час краще приховувати свої наміри, триматися якомога далі від людей, які норовлять будь-що-будь усе з'ясувати.

Пізніше, навпаки, настав час діяти відкрито, шукати помічників та союзників, спілкуватися з однодумцями. У Дів буде можливість зміцнити і ділові, і особисті стосунки, покласти край розбіжностям та конфліктам.

Терези

Напружений день. Ви будь-що хочете робити те, що вважаєте за потрібне, не погоджуєтесь на компроміси, нікому не дозволяєте чинити на вас тиск. Прагнення до незалежності у всьому зрозуміле і виправдане, проте надмірна жорсткість заважає вам зберігати добрі стосунки з однодумцями та близькими людьми: вони більше за інших страждають від вашої непохитності.

У Терезів можливі грошові надходження та вигідні угоди, ваше ділове чуття буде дуже гострим. Можливі приємні сюрпризи та подарунки. Не виключено відновлення якихось стосунків, які колись були дуже важливими для вас.

Скорпіон

Тримайте себе в руках: самовладання сьогодні необхідне для успіху. Варто дати волю емоціям, і все піде шкереберть. У діловому спілкуванні намагайтеся уникати фамільярності, дотримуйтеся офіційного тону, особливо на зустрічах із впливовими людьми; будь-які відступи від етикету можуть обернутися неприємностями.

Уникнути домашніх проблем і непорозумінь Скорпіонам допоможе почуття гумору, але лише в тому разі, якщо жарти ваші будуть абсолютно нешкідливими. Утримайтеся від будь-яких двозначних висловлювань; вони, найімовірніше, будуть витлумачені неправильно.

Стрілець

Сприятливий день. Особливо хороша перша його половина: у цей час можна досягти успіхів у роботі, вирішити фінансові питання та особисті проблеми, причому багато даватиметься легше, ніж зазвичай. Що далі, то більше зусиль доводиться докладати задля досягнення бажаного.

Стрільцям варто зайнятися складанням довгострокових планів: ви правильно оцінюєте свої сили, можете передбачити, як розвиватимуться події, розумієте, на кого можна розраховувати, а на кого — ні. Під кінець дня можливі приємні сюрпризи романтичного характеру.

Козоріг

День складається досить невдало, особливо для тих, хто звик швидко досягати результату. Краще не робити нічого важливого, якщо ви не впевнені досягти успіху на сто відсотків. Люди, на допомогу та підтримку яких ви звикли розраховувати, зараз надто зайняті своїми справами, щоб прийти до вас на виручку, тому діяти потрібно самостійно.

Важливою є обережність у фінансових справах. Намагайтеся уникати зайвих витрат, не укладати угод і робити великих покупок під впливом моменту. Козорогам бажано відмовитися від експериментів і діяти перевіреними методами: вони приносять потрібні плоди, хоч і не так швидко, як хотілося б.

Водолій

Дуже сприятливий день. Зірки на вашому боці, завдяки їх підтримці можна досягти успіху в будь-яких справах, навіть найскладніших. У Водоліїв не виключені приємні сюрпризи, грошові надходження, а також ділові пропозиції, прийнявши які, ви зможете піднятися службовими сходами.

Тішать зустрічі зі старими друзями та новими знайомими, світські заходи підіймають настрій. Ви із задоволенням кокетуєте і фліртуєте, нітрохи не соромитеся, якщо опиняєтеся в центрі уваги. Можливі знайомства, які отримають найромантичніше продовження, якщо ви цього захочете.

Риби

Вдалий день для того, щоб втілити в життя давні задуми, ідеї та плани. На допомогу охоче прийдуть старі знайомі; можна відновити якісь давні ділові відносини, поновити співпрацю з колишніми партнерами. А от від спроб відновити романтичні зв'язки зараз краще утриматися.

З'являються нові творчі плани, ваша фантазія не знає меж. Багато Риб ставлять сміливі експерименти, які виявляються вдалими. Енергійність і наполегливість допоможуть вам багато чого змінити у своєму житті, зробити його більш насиченим та цікавим.

Також варто зазначити, що за Східним календарем, 7 жовтня — день Песика-Дегустатора або Земляного Собаки.



Річ у тому, що в багатьох країнах Азії та Європи завершився збір врожаю винограду, і настала пора робити з нього вино. Але іноді зусиль людей для цього не вистачає.

Тоді на допомогу приходять механізми та домашні улюбленці, які пробують виготовлений продукт.

Адже кожен Песик-Дегустатор завжди залишається тверезим, оскільки не зловживає своїми обов'язками. Адже кожен Собака — вірне створіння, запрограмоване для обережності, захисту та веселощів.

«Сьогодні — ідеальний час для важливих рішень. Розглядайте їх з розумінням та спокоєм серця. Складайте плани на майбутнє — короткострокові, середньострокові та довгострокові. Якщо вони гармонійно взаємодіють, ви знайдете гармонію в своєму житті. А якщо серед ваших знайомих є люди, які народилися в День Собаки, обов'язково зателефонуйте їм — це може стати ключовим кроком для важливих змін у вашому житті, не обов'язково з користю, але з більшою глибиною», — радять знавці Східної астрології.

А для яких знаків зодіаку весь жовтень-2023 буде вдалим у кар'єрному та фінансовому плані, читайте в гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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