В перший четвер місяця, 5 жовтня, першочергово потрібно запланувати важливі для вас зустрічі, радять астрологи.



Вирішення фінансових питань сьогодні може дати значний прибуток, а спілкування з друзями та близькими людьми принесе позитивні емоції та задоволення, радять фахівці.

Овен

Ви не хочете миритися з тим, що вам не до вподоби, обстоюєте свою точку зору дуже жорстко, часом ображаєте оточуючих і ризикуєте нажити собі ворогів. Деяким ваша прямолінійність подобається, але значно більше буде тих, хто вирішить, що з вами важко мати справу, і надалі волітиме триматися подалі,.

Якщо вам вдасться впоратися зі своїми емоціями і налаштуватися на більш конструктивний лад, ситуація швидко почне змінюватися на краще. Небажано звертатись за допомогою, але можна зробити так, щоб люди самі запропонували її. У другій половині дня деякі Овни отримають привабливі ділові пропозиції.

Телець

На вашому шляху можуть з'явитися перепони, але ви швидко знайдете спосіб подолати їх. Спостережливість і передбачливість дозволять уникнути труднощів у роботі, а поради досвідчених колег допоможуть не допустити промахів у новій для вас справі. Імовірні зустрічі з людьми, які є для вас авторитетами; буде шанс заслужити на їхню повагу.

Добре проходять публічні виступи, слухачі будуть по-справжньому зацікавлені, багато хто перейметься до вас симпатією. Тельцям, які прагнуть змін у особистому житті, варто проявити ініціативу — зірки їх підтримають, і все складеться найкращим чином.

Близнюки

Сьогодні важливо не нервувати. Труднощі, що виникають цього дня, далеко не такі серйозні, як вам може здатися, та й проблеми не назвеш нерозв'язними. Багато чого залагоджується само собою, а решта потребує лише незначних зусиль. Якщо ж ви занадто переживатимете і хвилюватиметеся, то просто не помітите якихось цікавих можливостей.

Намагайтеся уникати конфліктів на роботі та вдома. Не варто вести довгі суперечки, якщо питання для вас непринципове, або надто емоційно відстоювати свою точку зору. Не виключено, що ваш опонент просто поки що не готовий змиритися з фактами, а трохи пізніше ваша правота стане цілком очевидною.

Рак

Чим би ви не займалися, не варто чекати на негайні результати. Рухайтеся до мети без зайвого поспіху, аналізуйте ситуацію і порівнюйте різні можливості, будуйте плани і не розраховуйте на те, що будь-яке зусилля відразу принесе плоди. Багатьом Ракам доведеться визнати, що вони припустилися помилок, і чимало часу витратити на їхнє виправлення.

Зверніть увагу на те, що відбувається у вашій родині, як складаються стосунки з найближчими людьми. Те, що сьогодні здається незначною проблемою, може пізніше набути серйозного характеру. Наразі можна спокійно обговорити важливі питання та знайти компроміс.

Лев

Вдалий день для того, щоб почати змінти у своєму житті. При цьому важливо не поспішати, діяти відповідно до власного внутрішнього ритму: вчинки мають бути добре продуманими, а наслідки їх — передбачуваними.

Підтримають старі друзі; вони знають, чого ви хочете, і можуть підказати, як цього досягти. Можливі фінансові труднощі, доведеться відмовитись від якихось запланованих покупок. Не засмучуйтесь: невдовзі ви отримаєте гроші і зможете дозволити собі значні витрати.

Діва

Легкий плідний день. У вас добре виходить все, за що ви беретеся; можна розпочинати роботу над серйозними і складними проєктами, втілювати у життя сміливі ідеї. Можливі приємні сюрпризи, несподівані ділові пропозиції, які відкриють перед вами шлях до кар'єрних вершин.



З оточуючими ви легко знаходите спільну мову. Вдається порозумітися навіть з тими, хто зовсім не схожий на вас, і не поділяє ваших інтересів та захоплень. У Дів не виключений початок романтичних відносин, які будуть дуже яскравими та незвичайними.

Терези

На початку дня може бути важкувато, але поступово все налагоджується, вам потрібно просто не відмовлятися від своїх цілей, не здаватися, якщо на шляху виникнуть перешкоди. Багатьом Терезам знадобляться спостережливість і вміння швидко робити правильні висновки з побаченого. У першій половині дня буде можливість навчитися чогось нового, а вже в другій ви знайдете застосування своїх знань.

Можливі приємні сюрпризи, зокрема романтичного характеру. Не виключене кохання з першого погляду. Імовірні хороші новини щодо членів сім'ї або інших дорогих вам людей.

Скорпіон

Ви добре справляєтеся з труднощами, домагаєтеся бажаного, навіть якщо це дається нелегко. Вдається не лише уникнути конфліктів, а й налагодити стосунки з тими, з ким ви раніше не знаходили спільної мови. Багато проблем залишаються у минулому, старі образи забуваються.

Скорпіони будують сміливі плани на майбутнє та роблять незвичайні, визначні вчинки. Можливі грошові надходження, зокрема значні. З вирішенням фінансових питань ви справляєтеся чудово, навіть якщо раніше ніколи ними не займалися. Покупки будуть вдалими.

Стрілець

Початок дня буде складним, деякі Стрільці до полудня можуть зіткнутися із серйозними проблемами. Але ситуація швидко почне змінюватися на краще. Ваше завдання — не заважати подіям розвиватися своєю чергою і намагатися отримати максимум користі з впливу позитивних тенденцій. Можуть бути потрібні якісь незвичайні вчинки, кроки, не характерні для вас.

У другій половині дня буде дуже високою ділова активність, за цей час ви встигнете зробити багато чого. Буде можливість вирішити якісь важливі питання, які довго не давали спокою вам та вашим близьким.

Козоріг

Починається день добре. Найважливішими справами краще займатися у першій його половині, на цей час варто планувати зустрічі — вони пройдуть плідно. Угоди, укладені до полудня, будуть найвигіднішими.

Пізніше вплив позитивних тенденцій піде на спад. Це позначиться на настрої представників знака: Козороги почнуть нервувати і хвилюватися, гостро реагувати на будь-які помилки оточуючих, різко критикувати все, що не до вподоби. Можливі суперечки та сварки, навіть найближчим не завжди будуть зрозумілі ваші вчинки.

Водолій

Довіряйте своїй інтуїції: сьогодні вона дає точні підказки, допомагає уникнути помилок та вибрати єдино вірний шлях до мети. До полудня вдасться отримати якусь важливу інформацію або поспілкуватися з людьми, які мають великий досвід і готові поділитися ним.

Намагайтеся не привертати уваги до своїх вчинків, навіть якщо пишаєтеся ними: ті, чия думка для вас особливо важлива, і так про них дізнаються. Для Водоліїв день сприятливий з погляду фінансів: можливі грошові надходження, ймовірно вдале вам вирішення якихось важливих питань.

Риби

У першій половині дня доведеться похвилюватися. Імовірні розбіжності та суперечки, буде важко знайти спільну мову навіть із близькими людьми. Деякі Риби до того ж стануть досить образливими, будь-яке зауваження сприйматимуть у багнети, і це завадить приємному спілкуванню. Але поступово вплив позитивних тенденцій посилиться, ви заспокоїтеся, а потім знайдете приводи для радості.

Можливі несподівані відкриття, приємні сюрпризи, отримання звісток, які вас дуже потішать. У багатьох Риб буде можливість благополучно завершити справи, які останнім часом не давали їм спокою.

Також варто пам'ятати, що за Східним календарем 5 жовтня — це день Вогняної або Розумної Мавпи, яку іноді називають Мавпою-Філософом.

В Азії вважають, що Мавпа — це істота, яка завжди випромінює впевненість, енергію, позитив та динаміку. Мавпам (людям, які народилися в цей день) не притаманно відкладати справи на потім, або ж довго роздумувати над тим, що потрібно зробити.

«Сьогодні на робочому місці приділіть увагу справам, які все залишаються незавершеними. Це не буде вартувати надмірних зусиль. Не відмовляйте колегам у допомозі, але будьте пильними, щоб вашою надмірною добротою не зловживали. Менше звертайте уваги на негативні закиди керівництва — сьогодні це будуть більше емоції», — радять знавці Східної астрології.

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