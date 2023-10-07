Вівчарку Джо Байдена вигнали з Білого дому за погану поведінку

Улюбленця президента США Джо Байдена і його дружини, німецьку вівчарку на прізвисько Командер, довелося виселити з Білого дому. Як уже повідомляли «ФАКТИ», пес поводився агресивно і кілька разів кусав агентів Секретної служби США, що забезпечує особисту охорону глави держави і членів його сім'ї. За своє перебування в Білому домі Командер вкусив 11 осіб. Останній такий інцидент стався наприкінці вересня.

Про те, що вівчарка більше не зможе докучати охоронцям, повідомила прес-секретар першої леді Елізабет Александер. Однак вона не сказала, що буде далі з Командером.

Примітно, що і перший собака Байденів теж поводився агресивно. Собаку на прізвисько Мейджор, який раніше жив у Білому домі, вигнали зрештою через його поведінку з президентської резиденції.

Експерти з поведінки собак вважають, що така агресія може бути спровокована тим, що Мейджор і Командер ще цуценятами за щось не злюбили охоронців своїх господарів, і це міцно закріпилося в їхній свідомості. Але це не єдина причина, оскільки поведінка собак, зазвичай, визначається цілим набором чинників, включно з генетичними особливостями.

«Президент і перша леді серйозно ставляться до забезпечення безпеки тих, хто працює в Білому домі, і тих, хто захищає їх щодня», — заявила 4 жовтня прессекретарка Джилл Байден.

«Вони вдячні за терпіння і підтримку Секретної служби США та всіх залучених сторін. Командера зараз у Білому домі вже немає, і поки вирішується, що робити далі», — додала Александер.

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