Фінансовий гороскоп на 9−15 жовтня: хто зможе розраховувати на регулярні грошові надходження

Як і в першу суботу місяця, 7 жовтня, астрологи радять представникам більшості знаків зодіаку діяти на наступному тижні сміливо й рішуче.

Адже період з 9 по 15 жовтня для більшості представників зодіакального кола буде сприятливим. Одних очікують підвищення на роботі або премії, інші просто відчують фінансову стабільність, пише сайт з гороскопами.

Разом з тим, деяким знакам доведеться почати економити.

Овен

На початку тижня вам доведеться згадати про старі борги або кредити, які висять на вас ярмом. Протягом цього часу не варто займатися жодними фінансовими операціями, оформленням документів або карток. Однак наприкінці тижня ваші зусилля помітять на роботі, то ж це може позитивно вплинути на ваш фінансовий стан.

Телець

Представники знаку насолоджуватимуться спокоєм та приємною стабільністю, адже коштів вистачатиме на все необхідне. Тельці нарешті зможуть побалувати себе шопінгом та придбати щось, про що вони вже давно мріяли. Астрологи радять нагородити себе.

Близнюки

Ви зможете зміцнити свій фінансовий стан та навіть покращити його. Астрологи обіцяють або премію, або надбавку до зарплати. Можна дещо відступити від режиму економії та піти за покупками. Якщо приділити трохи увагу аналізу, можна відправитися у подорож або ж зайнятися інвестиціями, щоб збільшити дохід.

Рак

Цього тижня представники знаку зможуть відкласти частину грошей на майбутнє. Завдяки ентузіазму на роботі вдасться збільшити дохід, однак доведеться трохи почекати. Астрологи обіцяють сприятливий час для тих Раків, які нещодавно змінили роботу та обійняли нову посаду.

Лев

Вам буде щастити, якщо займатиметеся нерухомістю. Однак в середині тижня неочікувані витрати можуть значно спустошити ваш гаманець. Втрати дещо покриють надходження, на які варто чекати в п'ятницю. Не можна одразу ж витрачати її, краще відкласти на потім.

Діва

Ви відчуватимете стабільність та не будете особливо витрачати кошти. На початку тижня також можливе додаткове надходження. Хтось буде просити вас про фінансову допомогу, й астрологи не рекомендують відмовлятися. Наприкінці тижня існує ризик стати жертвою шахраїв.

Терези

Ваші плани стануть реальністю, однак для цього доведеться показати своє терпіння та трохи почекати. На роботі на початку тижня буде трохи складно, однак труднощі відступлять пізніше. Побалувати себе шопінгом можна на вихідних.

Скорпіон

Представники цього знаку стануть найбільшими щасливчиками тижня. Ймовірне отримання вигідної пропозиції щодо роботи або просування на вже наявній посаді. Очікується сюрприз у вигляді грошового надходження. У цей період можна буде трохи розслабитися.

Стрілець

У понеділок та вівторок на Стрільців очікують невеликі труднощі, однак вони вирішаться самі собою вже в середині тижня. Фінансовий стан у період з 9 по 15 жовтня буде стабільним, астрологи попереджають про значні грошові надходження, які порадують вас наприкінці тижня.

Козоріг

Представники знаку отримають додаткове джерело фінансів з регулярними надходженнями. Астрологи радять перенести важливі зустрічі та переговори на кінець тижня, тоді вони будуть найбільш успішними.

Водолій

Період буде складним для Водолія, протягом усього тижня доведеться ухвалювати рішення та розв'язувати проблеми з фінансами. На роботі також буде складно, не варто сперечатися з керівництвом, інакше спровокуєте великі проблеми.

Риби

Рибам доведеться економити цього тижня, адже фінансове становище стабільним не буде. Не варто робити імпульсивні покупки, особливо, якщо вони дорого коштують. Можуть з'явитися певні суперечності на роботі.

А що чекає на знаки зодіаку наприкінці цього тижня, можна прочитати у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

94

Читайте нас у Facebook та Instagram