Помер, щоб не мобілізували: стало відомо про ще один «спосіб» уникнути відправки на фронт

Поки ухилянти шукають шляхів уникнути відправки на фронт, в інтернеті активізувались шахраї, які пропонують українцям купити підроблені довідки про смерть.

Про те, що якась компанія обіцяє провести все офіційно і навіть організувати фейковий похорон, пише «Фокус».

За інформацією видання, невідома компанія в даркнеті нібито обіцяє за 10 тисяч доларів підробити довідку про смерть з усіма супроводжувальними документами, а також, за потреби, організувати несправжній похорон.

Водночас відомо, що скріншоти оголошення поширює російське видання «РИА Новости».

«Вас вітає команда Save your life. Оформляємо та надаємо офіційне свідоцтво про смерть, проводимо за всіма базами, надійним і опрацьованим алібі, сюжетною лінією, ви матимете можливість обрати бажаний спосіб помилкової смерті. Проводимо судмедекспертизи, робимо повний пакет необхідних документів, висновків і довідок. Проводимо похорон офіційно», — пишуть шахраї.

Також обіцяють надати родичам «померлого» повний пакет документів для отримання компенсації від держави.

Шахраї рекламують, що можна не тільки не йти на війну, а й отримати гроші від держави.

Втім, юрист Микола Максимов, до якого журналісти звернулися за коментарем, вважає, що реалізувати таку шахрайську схему неможливо, оскільки в ній має бути задіяна велика кількість людей і державних структур, а за всіма оголошеннями, пов'язаними з ухиленням від мобілізації, уважно стежать спецслужби.

За словами юриста, СБУ спіймає таку групу на перший або другий раз, тому що подібні оголошення, пов'язані з різними способами, як уникнути мобілізації, перевіряються спецслужбами. Поставити таку схему на потік просто неможливо. Крім того, шахраї обіцяють зробити все офіційно — підробити величезну кількість документів, провести все по базах.

«У схемі має бути задіяна велика кількість людей і державних структур, тому, можу сказати з досвіду, це або шахрайство — візьмуть половину грошей і зникнуть, або хтось придумав схему, яку неможливо реалізувати», — вважає юрист.

Ті, хто ризикнуть скористатися послугами шахраїв, потраплять до в'язниці на п'ять років з вилученням майна за використання підроблених документів.

Раніше «ФАКТИ» писали, що через систему «Шлях», призначену для того, щоб допомагати волонтерам привозити з-за кордону гуманітарну допомогу для ЗСУ, за кордон після початку повномасштабного вторгнення в Україну виїхали і не повернулися майже 19 тисяч військовозобов'язаних чоловіків. Виїзд обійшовся кожному в суму від 3 до 7 тисяч доларів.

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