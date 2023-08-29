Вагітна іноземка кидалася під колеса авто на кордоні, рятуючи від мобілізації чоловіка-ухилянта (відео)

В пункті пропуску «Лужанка» на кордоні з Угорщиною прикордонники виявили чергового ухилянта.

Перевозила українця його цивільна вагітна дружина-іноземка. Жінка при проходженні кордону влаштувала скандал. Вона кидалася під його колеса, кричала, втікала, не реагувала на рішення правоохоронців.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі й показали відео інциденту.

Журналіст Віталій Глагола розповів подробиці того, що сталося.

За його словами, прикордонники затримали жінку, яка везла старовинну ікону та ховала ухилянта в автівці, але їй вдалось втекти з пункту пропуску.

Сталося це на початку першої години ночі. На виїзд з України по смузі руху «зелений коридор» на українсько-угорський кордон прибув автомобіль BMW з чеськими номерами під керуванням громадянки Чехії 29-річної дівчини Альони Яценко.

«У ході огляду авто митниками та прикордонниками було виявлено в салоні авто стару картину 1906 року без жодних документів. На картині жінка із складеними руками і погляд спрямований вгору. Автор невідомий. Авто було вирішено оглянути ретельніше іу процесі у багажнику на місці запаски виявили спеціально виготовлений тайник, де знаходився 30-річний громадянин України Олександр Маркуш», — пише журналіст.

В результаті чоловіка затримали, а машину заблокували.

«Протягом 4 годин жінка влаштовувала істерики на пункті пропуску: спочатку вдавала вагітну, потім билась головою у стінку, то нападала на митників з прикордонниками. О 4:00 ранку під час вилучення автомобіля поліцейськими громадянка Чехії лягла під колеса перешкоджаючи руху автівки. Поліцейський вийшов з авто, аби зафіксувати це, і в цей час жінка заскочила в автомобіль й почала тікати з пункту пропуску в сторону України», — розповів Глагола.

Прикордонники на виїзді з КПП намагались зупинити жінку, але вона знесла шлагбаум на авто й зникла на шаленій швидкості.

«Старовинна картина та ухилянт в кайданках залишились на пункті пропуску, а жінку на BMW так і не вдалось упіймати нічними вулицями Берегова», — додав журналіст.

Раніше ухилянта виявили прикордонники у пункті пропуску «Смільниця» на кордоні з Польщею. 32-річний чоловік ховався під ковдрою за передніми сидіннями у машині громадянки Польщі.

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