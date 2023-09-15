«Шлях» в одну сторону: названо організації, які допомогли ухилянтам втекти за кордон

В Україні вкотре продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію, проте знаходяться чоловіки, які не бажають захищати Батьківщину і вишукують бодай-яку можливість втекти за кордон.

Однією з таких «шпарин» стала система для «далекобійників» «Шлях», яку уряд із початком великої війни дозволив використовувати волонтерам.

Через неї за дозволами Львівської ОВА з червня 2022 року по лютий 2023 року з України поїхали й не повернулися назад щонайменше 2 248 чоловіків призовного віку.

Журналісти видання NGL. media змогли ідентифікувати всіх цих чоловіків, але їх імена не оприлюднили.

Натомість вони опублікували перелік львівських організацій, які свідомо чи несвідомо сприяли втечі чоловіків призовного віку із країни, подаючи відповідні клопотання до ЛОВА.

Найбільше дозволів через систему «Шлях» отримали дві організації, які провадять діяльність за однією адресою у Миколаєві Львівської області — місцевий центр всеукраїнського товариства «Просвіта» та ГО «Театр Хліб». Лише від цих двох організацій змогли виїхати близько 200 чоловіків. Усього ж за системою «Шлях за кордон виїхали 19 тис. чоловіків.

А оскільки подібна «послуга» коштує на чорному ринку 3000−5000 доларів з людини, то ділки по самим приблизним разрахункам змогли «наварити» на ній десятки мільйонів доларів.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про викриття одного з таких псевдофондів, який діяв на Київщині і брав за «послуги» в середньому від 6 до 7,5 тис. доларів США.

371

Читайте нас у Facebook та Instagram