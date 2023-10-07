Повернула подарунки на суму понад 70 млн доларів: колишня коханка батька короля Іспанії шукає в суді захист від переслідувань з боку монарха

Високий суд Лондона відхилив позов громадянки Німеччини Корінни цу Сайн-Вітгенштейн-Сайн до колишнього короля Іспанії Хуана Карлоса. Сума позову перевищувала 126 млн фунтів стерлінгів (154 млн доларів). Представниця княжого дому хотіла отримати ці гроші як компенсацію за переслідування з боку Хуана Карлоса.

Позов було подано 2020 року. Корінна стверджувала, що була коханкою іспанського короля протягом цілої низки років. Хуан Карлос обсипав її дорогими подарунками, але паралельно просив про деякі послуги. Усі вони так чи інакше були пов'язані з його таємними доходами, стверджувала цу Сайн-Вітгенштейн-Сайн. На неї записувалася нерухомість, на її рахунки клали чималі суми.

Однак, коли вона припинила стосунки з королем, на її адресу посипалися погрози. Корінна стверджувала, що вони виходили часом від іспанських спецслужб. Її змусили повернути Хуану Карлосу подарунки на суму понад 70 млн доларів. Переслідування, за словами позивачки, були «безперервними і тривалими».

Фото зроблено 2006 року

Суддя Ровена Коллінз Райс винесла рішення на користь 85-річного відповідача. Вона заявила, що позов не містить розумних обґрунтувань для його розгляду на території Великої Британії.

«Високий суд Англії та Уельсу не має юрисдикції для розгляду цього позову», — наголосила суддя. Вона також зазначила, що Сайн-Вітгенштейн-Сайн не надала достатніх доказів того, що передбачуване переслідування відбувалося на території Сполученого Королівства.

Хуан Карлос привітав рішення суду. Батько короля Іспанії заявив, що Високий суд Лондона підтвердив його невинність. Він також натякнув, що тепер може спокійно повернутися на батьківщину і відновити публічну діяльність.

Хуан Карлос нині проживає в ОАЕ. Минулого року його бачили в Іспанії, коли він ненадовго приїжджав провідати сім'ю. У вересні 2022 року він був присутній на похоронах королеви Єлизавети II разом зі своєю колишньою дружиною королевою Софією.

А ось Корінна цу Сайн-Вітгенштейн-Сайн заявила, що глибоко розчарована і розглядає з адвокатами варіанти подальших дій.

«Сумно бачити, що жертвам переслідувань часто важко домогтися справедливості в нашій правовій системі. Залякування і переслідування мене і моїх дітей триває, і воно спрямоване на те, щоб повністю мене знищити», — заявила вона. Сайн-Вітгенштейн-Сайн проживає в Англії.

Раніше повідомлялося, що королю Іспанії Хуану Карлосу робили ін'єкції жіночих гормонів — щоб знизити сексуальні апетити, «небезпечні для держави».

На фото в заголовку Корінна цу Сайн-Вітгенштейн-Сайн та Хуан Карлос

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