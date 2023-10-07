«Я побачив Діану»: нейромережа створила знімки подорослішалих дітей принца Вільяма і Кейт Міддлтон

Численним шанувальникам британської королівської сім'ї випала дивовижна можливість зазирнути в майбутнє. На фан-акаунті The Wales Chronicle і в акаунті TikTok 60 Second Histories виклали фотографії принца Джорджа, принцеси Шарлотти і принца Луї, на яких їх зображено дорослими. Нагадаємо, що раніше нейромережа перетворила Гоґвортс на ПТУ.

Знімки створені за допомогою штучного інтелекту. Діти принца Вільяма і Кейт Міддлтон постали на них у віці приблизно 20 років з невеликим.

Шанувальники прийшли в захват. У коментарях зазначається, як діти неймовірно схожі на своїх батьків, а також на старших членів королівської сім'ї.

Принц Джордж (фото в заголовку) виглядає точною копією свого батька. Принцеса Шарлотта разюче схожа на принцесу Діану. Принц Луї теж схожий на батька, проте темне волосся, яке у нього буде в молодості, є явною відмінністю.

Принц Луї

Фани також впевнені, що принцеса Шарлотта, яка у свої вісім років вражає здатністю тримати обох своїх братів під контролем, збереже цю якість і в майбутньому.

Пости зібрали вже майже 2 мільйони переглядів.

Принцеса Шарлотта

«У Шарлотти погляд Діани і посмішка її матері», — стверджує один із коментаторів.

«У мене на очі навернулися сльози, я побачив Діану», — погоджується інший.

«Вона трохи схожа на королеву Єлизавету. Яка вона приголомшлива красуня!» — вважає третій.

Раніше в мережі вже з'являлися фото королівських нащадків, створені нейромережею.

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