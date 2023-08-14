Шарлотта схожа на Меган, а Джордж — вилитий брат Діани: як виглядатимуть діти Кейт Міддлтон у майбутньому

Британський принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон — багатодітні батьки. Пара виховує трьох дітей: десятирічного Джорджа, восьмирічну Шарлотту та п'ятирічного Луї. Принц і принцеса Уельські часто виходять у світ у супроводі улюблених чад. Життя принців та принцеси проходить під прицілом камер, у всіх на очах.

Молодших членів королівської сім'ї люблять піддані. Публіка з цікавістю стежить за дорослішанням Джорджа, Шарлотти та Луї. Багатьом не терпиться дізнатися, якими виростуть спадкоємці принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

Тому у Мережі з'явилися кадри, створені нейромережею. Програма показала, як виглядатимуть чада монаршого подружжя через багато років — адже після того, як Гаррі Потер подався захищати Україну, для Всесвіту немає нічого неможливого.

Оприлюднені знімки активно обговорюють у Мережі. Інтернет-жителі здивовано виявили, що принцеса Шарлотта стане копією Меган Маркл.

«Шарлота схожа на Меган», «А молоденький-то крашем виросте», «А Джордж — „суміш“ тата і бабусі», «Всі дівчата бігатимуть не за майбутнім королем, а за Луї», «Якщо не полисіє, то будуть. У татця он озеро надії на голові», «Шарлотта буде чисто бабця Ліза, прикрасили її», «Маленький найкрасивіший вийшов», «Шарлотту нейромережа потістила, а молодший у них і так самий симпатичний і більше за інших на Кейт схожий», — пишуть у коментарях користувачі Мережі.

«Мені Джордж дуже нагадує брата Діани — Чарльза Спенсера. Форма обличчя, очі, лоба. Тільки в нього ніс не такий хижий і інші губи», — міркують шанувальники сімейства.

При цьому користувачі Мережі зовсім не обговорюють нові титули Кейт і Вільяма — адже майбутнє дітей набагато цікавіше, дійсно.

Нагадаємо, що нещодавно нейромережа перетворила Хогвартс на ПТУ, чим немало потішила українських абітурієнтів та їх батьків.

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