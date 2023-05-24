Гаррі Потер вчиться на слюсаря, Герміона — на кухаря, а Дамблдор став «трудовиком»: нейромережа перетворила Хогвартс на ПТУ

Розвиток інтернету та процеси глобалізації сприяли тому, що з’явилося дуже багато інформації, опрацювати яку самотужки людина фізично не в змозі. Тому їм на допомогу приходять нейромережі — такі, як популярна останнім часом Chat GPT.

Вони не тільки класифікують великі об'єми даних, а й створюють нову віртуальну реальність, керуюсь запитами своїх розробників. А так як серед вчених є багато жартівників, то іноді створений ними продукт перетворюється на щось неймовірне.

Так, нещодавно творці нейромережі зі штучним інтелектом Midjourney поставили їй завдання показати, як би виглядали герої серії фільмів про Гаррі Поттера, якби були учнями та викладачами уявного професійно-технічного училища для чарівників.

На думку нейромережі, у такому уявному ПТУ Гаррі Поттер навчався б на слюсаря, токаря чи механіка або ж отримував би іншу робітничу професію (такий вигляд можна зробити з його зовнішності).

Образ Гарі Потера в уявному ПТУ

Рон Візлі був би його одногрупником.

Герміона вчилася б на кухаря.

Чим на зображенні займається Драко Мелфой, зрозуміти важко.

Образ хулігана Драко

Визначити спеціальність Полуни Лавгуд також важко. Мабуть, вона б не вчилася в ПТУ зовсім, але дружила зі студентами.

Професор Мінерва Макґонеґел стала б типовою вчителькою фізики, хімії чи інформатики.

Вчителька Мінерва Макґонеґел

Альбус Дамблдор перетворився б на трудовика.

Альбус Дамблдор

Северус Снейп, швидше за все, також став би учителем технології. Від Дамблдора його особливо відрізняє блискучий сріблястий костюм.

Викладачем ПТУ також став Аластор Грюм. Його образ більше схожий на вигляд Альбуса Дамблдора.

А Рубеус Геґрід став би двірником. Судячи з виразу його обличчя, він був би задоволений професією.

Звичайно, все нафантазоване Midjourney не має ніякого відношення до творчості Джоан Роулінг і створене лише для жарту.

Нагадаємо, нещодавно фотохудожник із Німеччини зізнався, що його робота була створена штучним інтелектом, тому відмовився від отримання нагороди на престижному конкурсі.

52

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram