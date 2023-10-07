Колишня коханка Девіда Бекхема висловилася про роман із футболістом: «Нічого не можу змінити»

Сварка подружжя Бекхемів з принцом Гаррі та його дружина — не єдина таємниця, про яку було не відомо широкому загалу спортивних вболівальників.

Про ще один делікатний епізод стало відомо після недавньої прем'єри документального серіалу про футболіста під назвою «Бекхем». Виявляється, 20 років тому у Девіда, коли він грав у мадридському «Реалі», була інтрижка з помічницею Ребеккою Лоос, пишуть британські ЗМІ.

Ребекка Лоос

У фільмі дружина футболіста Вікторія, екс-солістка Spice Girls, зізналася, що це був справді найважчий період їхніх стосунків, а сам Бекхем досі не розуміє, яким дивом вдалося зберегти сім'ю.

Навряд чи так замислювалося, але Ребекка — та сама коханка — знову опинилася у центрі уваги після виходу фільму. На неї хейт впав ще на початку далеких нульових, коли таємний роман тільки закрутився, але тепер історія спливла знову і, здається, це їй зовсім не до душі. На тлі одкровень Вікторії з'явилася інформація про те, що з цього приводу думає сама Ребека.

Модель зізналася, що навряд чи колись відбудеться від ярлика «дівчинки, яка заявляє, що у неї був роман із Бекхемом». Тоді вона подумала, що співпраця з таблоїдами буде правильною, оскільки все й так вилізло назовні завдяки знімкам папараці, але через роки рішення здається не таким уже й вірним.

Сама Вікі намагалася зберегти сім'ю, тому прозвала її брехухою, і від пережитої ганьби Лоос відходила довго: довелося боротися з депресією, а скандал, що набув всесвітнього розголосу, ледь не зруйнував її життя.

Зараз Ребекка одружена, а все її життя — спорт, йога, сім'я та прогулянки із собаками. І все-таки рани минулого для неї виявилися надто серйозними.

«Я знаю, що деякі люди завжди думатимуть, що я жахлива людина. Іноді ти приймаєш рішення, і якщо озирнешся назад, то захочеш щось змінити. Але я не можу нічого змінити, тому впораюся з цим як можу», — цитує її видання.

Нагадаємо, що Вікторія Бекхем ніколи не упускає можливості продемонструвати свої міцні стосунки зі славетним фуболістом.

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