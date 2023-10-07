Ситуація змінилася через проблеми з партнерами: відьма розповіла, чи затягнеться війна на 10 років

Закінчення війни регулярно віддаляється через об'єктивні причини. Наразі приближення перемоги України затримають проблеми нашої країни з партнерами, і зараз шанси на перемогу у нас — 50:50.



Про це розповіла відьма, ясновидиця, тарологиня та фіналістка шоу «Битва екстрасенсів» Марія Тиха в одному з інтерв'ю, пише «Апостроф».

«Давайте краще вірити, що війна закінчиться у 2024 році. Так, як ми хочемо», — зауважила Тиха, додавши, що не треба вірити затягування війни на 10 років.

Проблеми з партнерами фахівець бачить у небажанні українців слідувати всім вказівками постачальників зброї.

«Вони розуміють, що ми не будемо підкорятися — робимо так, як ми хочемо. Через це купа проблем. Бо ми не хочемо підкорятися, ми не зобов'язані підкорятися. Всі показують своє обличчя зараз у плані партнерства тощо. Тому, мені здається, зараз якась ситуація — 50/50, я чесно тобі скажу. Але все одно, якщо так налаштуватися, я розумію, що Україна все одно переможе. Не відчуваю, що Україна програє», — наголосила відьма.

Тиха зауважила, що наразі на фронті росія не перемагає. Але за її відчуттями, наразі загострюються бої на Бахмутському напрямку, а також «готується щось» на Херсонському. Крім того, можуть бути повторні обстріли українських ТЕЦ, як минулого року, що може призвести до блекауту.

Нагадаємо, раніше офіцер ЗСУ Мирослав Гай висловив думку про те, що для перемоги над російським ворогом в Україні мають воювати усі.

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