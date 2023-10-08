Терпів побиття і в помсту жорстко нокаутував суперника: відео фантастичної розв'язки чемпіонського бою

У головній події вечора боксу на Sheffield Arena у Шеффілді (Англія) чемпіон світу за версією WBA у напівлегкій вазі (до 57,2 кг) британець Лі Вуд (28 перемог, 17 з них — нокаутом, 3 поразки) відстояв свій пояс у неймовірному бою з дворазовим ексчемпіоном світу за версією IBF, своїм співвітчизником Джошем Уоррінгтоном (31 перемога, 8 з них — нокаутом, 3 поразки, 1 нічия), якого у лютому 2021-го ефектно вирубали на «Уемблі».

З перших хвилин 12-раундового поєдинку затятий шанувальник футбольного клубу «Лідс Юнайтед» 32-річний Уоррінгтон почав бити 35-річного фаната «Ноттінгем Форест» Вуда, котрий раз у раз намагався намацати свою дистанцію і зловити опонента зустрічним ударом.

Словом, у першій половині бою перевага Уоррінгтона ні в кого не викликала сумнівів, у тому числі у всіх трьох суддів (58:56, 59:55, 59:55).

Але у 7-му раунді сталося неймовірне. Вуд, не зважаючи на те, що після розтину був весь у крові, вразив Уоррінгтона правим хуком і серією ударів добив претендента. Розкішна розв'язка чемпіонського бою!

«Я знав, що чим далі триватиме бій, тим недбаліше він діятиме і тим більше у мене шансів, — заявив після бою Лі Вуд. — Я погано дотримувався плану на поєдинок і був дезорієнтований після удару по потилиці. Але зрештою я зробив свою справу і поклав суперника на ринг».

Чемпіон світу Лі Вуд із шарфом улюбленого футбольного клубу "Ноттінгем Форест"

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 126-кілограмовий Чжилей нокаутував Джойса в бою-реванші.

Фото Twitter DAZN Boxing

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