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126-кілограмовий Чжилей нокаутував Джойса у бою-реванші: відео «вбивчого» удару

9:38 24 вересня 2023
Джо Джойс та Чжан Чжилей

У ніч на неділю, 24 вересня, на Wembley Arena у Лондоні відбулося боксерське шоу, у головній події якого у бою-реванші за титул тимчасового чемпіона WBO у надважкій вазі китаєць Чжан Чжилей (26 перемог, 21 з них — нокаутом, 1 нічия, 1 поразка) ефектно нокаутував британця Джо Джойса (15 перемог, 14 з них — нокаутом, 2 поразки). Нагадаємо, що перший поєдинок гренадерів (зріст обох — 198 см) відбувся у квітні 2023-го, і тоді Чжилей також здолав суперника.

Перший раунд бою між віцечемпіонами Олімпійських ігор пройшов у розвідці. Але вже в другій 3-хвилинці 116-кілограмовий Джойс опинився на межі поразки, коли пропустив від 126-кілограмового Чжилея лівий у щелепу. «Вижив». Але 40-річний китаєць діяв точніше та ефектніше, і у третьому раунді прямий правий шульги Чжилея відправив 38-річного британця на підлогу рингу. Джойс спробував підвестися, але рефері зафіксував нокаут і дострокову перемогу боксера з Піднебесної.

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