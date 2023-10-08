У знаменитому харківському екопарку сталося масове вбивство

На Харківщині в регіональному ландшафтному парку «Фельдман-Екопарк», який раніше обстрілювали російські окупанти, сталося масове вбивство. Про це повідомили на Facebook-сторінці парку.

«У нас сталося вбивство. Так, справжнє вбивство, причому масове. Загинули всі тварини контактної зони для найменших: кролики, морські свинки та інші пухнастики, яким так раділи дітлахи. До відкриття Балу хризантем ми зробили цю зону, й це справді було найдобріше місце, яке дуже любили діти. Було. Розтин показав, що тварин отруїли миш'яком. Важко зрозуміти мотиви того, хто це зробив. Неприємно усвідомлювати, що вулицями нашого міста десь ходить особа, яка нічим не краща за російських військових, які вбивали наших тварин на початку повномасштабної війни. На жаль, започаткований ними екоцид триває, і це — чергова ланка. Заяву до поліції ми подали, сподіваємось, що розслідування проллє світло на цей злочин», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», під час обстрілу росіянами «Екопарку Фельдмана» на Харківщині в травні минулого року загинув 15-річний волонтер, двоє працівників були поранені. Через обстріли тоді довелося евакуювати багатьох тварин.

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